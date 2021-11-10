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Вопрос присутствия Саакашвили на суде пока остается открытым
Вопрос присутствия Саакашвили на суде пока остается открытым
В Тбилисском городском суде сегодня состоятся слушания по событиям 7 ноября 2007 года 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T10:22+0400
2021-11-10T10:22+0400
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возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Разрешат ли экс-президенту Михаилу Саакашвили присутствовать на суде, станет известно в ближайшее время – до процесса в Тбилисском городском суде остается несколько часов. Оппозиционный депутат предложил компромиссное решение по Саакашвили>Процесс по делу о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года назначен на 13:00. Уже известно, что суд принял решение провести заседание в зале суда с участием Михаила Саакашвили. Экс-президент уже отбывает наказание по двум другим уголовным делам.Оппозиционные лидеры, как и сам Саакашвили, считают, что он должен предстать перед судом лично и зафиксировать свою позицию."Я считаю, что Саакашвили должен быть на суде. Общество должно знать его позицию. "Лело" требовало его перевода в мультифункциональную клинику и дать ему возможность предстать перед справедливым судом. У него есть право защищать себя и донести свой голос до общества", – заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.Михаила Саакашвили обвиняется в жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, суд, возвращение и арест саакашвили
Вопрос присутствия Саакашвили на суде пока остается открытым
10:22 10.11.2021 (обновлено: 10:42 10.11.2021)
В Тбилисском городском суде сегодня состоятся слушания по событиям 7 ноября 2007 года
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Разрешат ли экс-президенту Михаилу Саакашвили присутствовать на суде, станет известно в ближайшее время – до процесса в Тбилисском городском суде остается несколько часов.
Процесс по делу о разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года назначен на 13:00. Уже известно, что суд принял решение провести заседание в зале суда с участием Михаила Саакашвили. Экс-президент уже отбывает наказание по двум другим уголовным делам.
"Что касается участия Саакашвили, по рекомендации консилиума врачей, он переведен в медицинское учреждение для заключенных и осужденных №18. Сможет ли он присутствовать на процессе, это компетенция врачей", – сказал первый заместитель главы парламентской фракции "Грузинская мечта" Гиви Миканадзе.
Оппозиционные лидеры, как и сам Саакашвили, считают, что он должен предстать перед судом лично и зафиксировать свою позицию.
"Я считаю, что Саакашвили должен быть на суде. Общество должно знать его позицию. "Лело" требовало его перевода в мультифункциональную клинику и дать ему возможность предстать перед справедливым судом. У него есть право защищать себя и донести свой голос до общества", – заявил лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе.
Михаила Саакашвили обвиняется в жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части третьей статьи 333-й Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
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Будет ли Саакашвили присутствовать на суде
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