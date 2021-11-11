https://sputnik-georgia.ru/20211111/amerikantsy-luchshe-uznayut-o-gruzinskom-vine--261962228.html
Американцы лучше узнают о грузинском вине
Американцы лучше узнают о грузинском вине
У гостей и жителей Бостона была возможность продегустировать грузинское вино 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T08:01+0400
2021-11-11T08:01+0400
2021-11-11T07:47+0400
новости
сша
грузинское вино
леван давиташвили
национальное агентство вина
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Дегустация грузинских вин состоялась в Бостоне в рамках ежегодного Форума грузинского вина, говорится в сообщении Национального агентства вина.Мероприятия в рамках форума прошли не только в Бостоне, но и в Филадельфии, где дегустацию грузинских вин организовали для местных дистрибьюторов, импортеров, сетей ресторанов и представителей СМИ.Заключительным мероприятием форума стала конференция в Пенсильванском университете, которая была посвящена культуре и истории грузинского вина. На конференции глава Минсельзоза Грузии Леван Давиташвили в онлайн-формате представил обзор винодельческой отрасли Грузии.Форум грузинского вина прошел в США в четвертый раз. Первый форум был организован в Вашингтоне в 2018 году, затем в Бостоне, а в 2019 году – в Гарвардском университете. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие провели в онлайн-формате.США являются стратегически важным рынком для грузинского вина. Различные мероприятия, которые проводит Национальное агентство вина, внесли значительный вклад в устойчивый рост продаж на американском винном рынке за последние шесть лет, отмечают в ведомстве.Что касается последних данных, то за первые десять месяцев 2021 года из Грузии в США было экспортировано 881 тысячу бутылок вина, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211106/rossiya-ostaetsya-osnovnym-potrebitelem-gruzinskogo-vina-261836313.html
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новости, сша, грузинское вино, леван давиташвили, национальное агентство вина
Американцы лучше узнают о грузинском вине
У гостей и жителей Бостона была возможность продегустировать грузинское вино
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Дегустация грузинских вин состоялась в Бостоне в рамках ежегодного Форума грузинского вина, говорится в сообщении
Национального агентства вина.
Мероприятия в рамках форума прошли не только в Бостоне, но и в Филадельфии, где дегустацию грузинских вин организовали для местных дистрибьюторов, импортеров, сетей ресторанов и представителей СМИ.
Заключительным мероприятием форума стала конференция в Пенсильванском университете, которая была посвящена культуре и истории грузинского вина. На конференции глава Минсельзоза Грузии Леван Давиташвили в онлайн-формате представил обзор винодельческой отрасли Грузии.
Форум грузинского вина прошел в США в четвертый раз. Первый форум был организован в Вашингтоне в 2018 году, затем в Бостоне, а в 2019 году – в Гарвардском университете. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 мероприятие провели в онлайн-формате.
США являются стратегически важным рынком для грузинского вина. Различные мероприятия, которые проводит Национальное агентство вина, внесли значительный вклад в устойчивый рост продаж на американском винном рынке за последние шесть лет, отмечают в ведомстве.
Что касается последних данных, то за первые десять месяцев 2021 года из Грузии в США было экспортировано 881 тысячу бутылок вина, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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