https://sputnik-georgia.ru/20211111/baku-sozdaet-tamozhennye-punkty-na-trasse-soedinyayuschey-armeniyu-s-iranom--261969831.html
Баку создает таможенные пункты на трассе, соединяющей Армению с Ираном
Баку создает таможенные пункты на трассе, соединяющей Армению с Ираном
Армянская сторона также разместит на этом участке пункты таможенного и пограничного контроля 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T08:31+0400
2021-11-11T08:31+0400
2021-11-11T09:19+0400
в мире
азербайджан
армения
иран
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1b/250175944_0:281:3139:2047_1920x0_80_0_0_951324986631dec447c19f4ee6f4d215.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Баку разместит таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги Горис-Капан, связывающей Армению с Ираном, передает Sputnik Армения.По его словам, армянская сторона также предпримет соответствующие шаги, "то есть на этом участке дороги также разместит пункты таможенного и пограничного контроля"."Эти работы мы уже начали", – добавил Григорян. Вместе с тем, по его словам, заасфальтирована альтернативная дорога Капан-Татев, связывающая Иран с Арменией. "Можно сказать, что уже есть альтернативная, безопасная, эксплуатируемая дорога как для перевозки товаров, так и для любого типа транспорта", – отметил Григорян. Он также пояснил, что обустраиваются дороги, ведущие в сюникские села Шурнух, Воротан и Чакатен.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211015/plokhoy-mir-luchshe-chem-khoroshaya-voyna--putin-o-konflikte-armenii-i-azerbaydzhana-260585960.html
азербайджан
армения
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/1b/250175944_554:314:2864:2047_1920x0_80_0_0_ea599ce5531f9d9e265e0bae086ddfdb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, азербайджан, армения, иран, политика
Баку создает таможенные пункты на трассе, соединяющей Армению с Ираном
08:31 11.11.2021 (обновлено: 09:19 11.11.2021)
Армянская сторона также разместит на этом участке пункты таможенного и пограничного контроля
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Баку разместит таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги Горис-Капан, связывающей Армению с Ираном, передает Sputnik Армения
.
"Азербайджанская сторона проинформировала армянскую сторону, что с полуночи начнет осуществлять на этом участке автодороги Горис-Капан функции пограничного и таможенного контроля, то есть разместит таможенные пункты", – сказал Григорян в интервью общественному телевидению страны.
По его словам, армянская сторона также предпримет соответствующие шаги, "то есть на этом участке дороги также разместит пункты таможенного и пограничного контроля".
"Эти работы мы уже начали", – добавил Григорян.
Вместе с тем, по его словам, заасфальтирована альтернативная дорога Капан-Татев, связывающая Иран с Арменией.
"Можно сказать, что уже есть альтернативная, безопасная, эксплуатируемая дорога как для перевозки товаров, так и для любого типа транспорта", – отметил Григорян.
Он также пояснил, что обустраиваются дороги, ведущие в сюникские села Шурнух, Воротан и Чакатен.
В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.
В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.