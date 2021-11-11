https://sputnik-georgia.ru/20211111/baku-sozdaet-tamozhennye-punkty-na-trasse-soedinyayuschey-armeniyu-s-iranom--261969831.html

Баку создает таможенные пункты на трассе, соединяющей Армению с Ираном

Баку создает таможенные пункты на трассе, соединяющей Армению с Ираном

Армянская сторона также разместит на этом участке пункты таможенного и пограничного контроля 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Баку разместит таможенные пункты на занятом азербайджанской стороной участке автодороги Горис-Капан, связывающей Армению с Ираном, передает Sputnik Армения.По его словам, армянская сторона также предпримет соответствующие шаги, "то есть на этом участке дороги также разместит пункты таможенного и пограничного контроля"."Эти работы мы уже начали", – добавил Григорян. Вместе с тем, по его словам, заасфальтирована альтернативная дорога Капан-Татев, связывающая Иран с Арменией. "Можно сказать, что уже есть альтернативная, безопасная, эксплуатируемая дорога как для перевозки товаров, так и для любого типа транспорта", – отметил Григорян. Он также пояснил, что обустраиваются дороги, ведущие в сюникские села Шурнух, Воротан и Чакатен.В декабре 2020 года азербайджанские военные установили свои посты близ некоторых участков автотрассы Горис-Капан в приграничной Сюникской области Армении. Жители области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. В середине сентября 2021 года Служба нацбезопасности Армении сообщила, что в Сюникской области у населенного пункта Воротан на подконтрольном Азербайджану участке межгосударственной автодороги Горис-Капан, которая ведет к границе с Ираном, азербайджанские полицейские проверяют документы водителей грузовых машин с иранскими номерами, а также накладные на грузы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, азербайджан, армения, иран, политика