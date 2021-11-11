https://sputnik-georgia.ru/20211111/kak-saakashvili-dostavili-v-gldanskuyu-tyuremnuyu-bolnitsu---video-minyusta-261992682.html

Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста

Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста

Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала кадры, где видно, как Михаила Саакашвили доставили в Глданское исправительное учреждение номер 18, в... 11.11.2021, Sputnik Грузия

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видео

михаил саакашвили

мультимедиа

возвращение и арест саакашвили

видео-новости из грузии

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На специальном брифинге глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что такие меры были вынужденными и ответил на обвинения одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который ранее утверждал, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Реанимобиль "Скорой помощи" остановился прямо у дверей учреждения. Саакашвили не стал подчиняться законным требованиям наших сотрудников, когда он должен был выйти из машины. В это время он нанес словесное и физическое оскорбление нашему сотруднику, также зафиксирован факт повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе. В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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