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Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста
Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста
Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала кадры, где видно, как Михаила Саакашвили доставили в Глданское исправительное учреждение номер 18, в... 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T16:57+0400
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На специальном брифинге глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что такие меры были вынужденными и ответил на обвинения одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который ранее утверждал, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Реанимобиль "Скорой помощи" остановился прямо у дверей учреждения. Саакашвили не стал подчиняться законным требованиям наших сотрудников, когда он должен был выйти из машины. В это время он нанес словесное и физическое оскорбление нашему сотруднику, также зафиксирован факт повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе. В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста

16:57 11.11.2021 (обновлено: 17:03 11.11.2021)
© video : Ministry of Justice of Georgia
Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала кадры, где видно, как Михаила Саакашвили доставили в Глданское исправительное учреждение номер 18, в тюремную больницу и как его поместили в палату
На специальном брифинге глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что такие меры были вынужденными и ответил на обвинения одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который ранее утверждал, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы".
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"Реанимобиль "Скорой помощи" остановился прямо у дверей учреждения. Саакашвили не стал подчиняться законным требованиям наших сотрудников, когда он должен был выйти из машины. В это время он нанес словесное и физическое оскорбление нашему сотруднику, также зафиксирован факт повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе.
В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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