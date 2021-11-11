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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211111/kovid-statistika-gruzii-chislo-infitsirovannykh-neznachitelno-snizilos-261977106.html
Ковид-статистика Грузии: число инфицированных незначительно снизилось
Ковид-статистика Грузии: число инфицированных незначительно снизилось
В клиниках к этому времени 1 676 тяжелых ковид-пациентов 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T13:06+0400
2021-11-11T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии, по сравнению с предыдущими сутками, незначительно снизилось и составило 4 563, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 771 381 случай заболевания коронавирусом.Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 744 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 705 312 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 77 человек (показатель предыдущего дня – 78), а с начала пандемии – 10 739. В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 832 случая заболевания коронавирусом, что ниже показателя последних дней.Немного улучшилась статистика и в регионах: Имерети – 711, Кахети – 448, Шида Картли – 423, Квемо Картли – 362,Самегрело - Земо Сванети – 311, Самцхе-Джавахети – 210 , Аджария – 133, Мцхета-Мтианети – 118, Гурия – 84, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37.На данный момент в Грузии 55 304 активных случая заболевания, из них 6 864 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 676 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 291 пациент помещен в ковид-гостиницы. 47 149 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 43 894.В Грузии за последние сутки сделано 49 334 теста на коронавирус: 29 214 – на антиген, 20 120 – ПЦР-тестов. Для сравнения, накануне было сделано 57 046 тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 9 ноября, составляет 9,25%, за две недели – 9,98%, за семь дней – 10,19%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211109/kto-i-kak-iz-pensionerov-v-gruzii-poluchit-nadbavku-za-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-261925651.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: число инфицированных незначительно снизилось

13:06 11.11.2021
© AFP / THEO ROUBYЭпидемия коронавируса - ковид-отделение в больнице
Эпидемия коронавируса - ковид-отделение в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© AFP / THEO ROUBY
В клиниках к этому времени 1 676 тяжелых ковид-пациентов
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии, по сравнению с предыдущими сутками, незначительно снизилось и составило 4 563, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 771 381 случай заболевания коронавирусом.
Бустер-доза в Грузии рекомендована всем, кому за 18>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 744 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 705 312 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 77 человек (показатель предыдущего дня – 78), а с начала пандемии – 10 739.
В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 832 случая заболевания коронавирусом, что ниже показателя последних дней.
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2021
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Немного улучшилась статистика и в регионах: Имерети – 711, Кахети – 448, Шида Картли – 423, Квемо Картли – 362,Самегрело - Земо Сванети – 311, Самцхе-Джавахети – 210 , Аджария – 133, Мцхета-Мтианети – 118, Гурия – 84, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37.
На данный момент в Грузии 55 304 активных случая заболевания, из них 6 864 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 676 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 291 пациент помещен в ковид-гостиницы. 47 149 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 54 человека, в самоизоляции – 43 894.
В Грузии за последние сутки сделано 49 334 теста на коронавирус: 29 214 – на антиген, 20 120 – ПЦР-тестов. Для сравнения, накануне было сделано 57 046 тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 9 ноября, составляет 9,25%, за две недели – 9,98%, за семь дней – 10,19%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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