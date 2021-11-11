Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211111/kurs-lari-dollar-261969058.html
Курс лари на четверг – 3,1523 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1523 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0048 лари по отношению к доллару 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T09:20+0400
2021-11-11T09:47+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251706151_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9e4bc101e7aa32e664a55b2ae7809a63.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 ноября в размере 3,1523 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0048 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0c/251706151_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_7c22b338bf844ade253b83e54554ac20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на четверг – 3,1523 GEL/$1

09:20 11.11.2021 (обновлено: 09:47 11.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0048 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 ноября в размере 3,1523 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0048 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 11 ноября
Кросс-курс основных валют на 11 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Кросс-курс основных валют на 11 ноября
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:22Матч сборных Грузии и Швеции: смогут ли грузинские футболисты взять реванш
10:08Сандра Рулофс поздравила мать Саакашвили с днем рождения
09:20Курс лари на четверг – 3,1523 GEL/$1
09:11Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото
09:01Главный тренер сборной Швеции по футболу: предстоящий матч очень важен для нас
08:47Политолог об аресте Саакашвили: лучше поздно, чем никогда - видео
08:31Баку создает таможенные пункты на трассе, соединяющей Армению с Ираном
08:01Американцы лучше узнают о грузинском вине
07:31Беларусь получит тактическое ядерное оружие согласно Военной доктрине Союзного государства
07:01Минюст Грузии представил свою версию решения ЕСПЧ по Саакашвили
00:29Адвокат: ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить безопасность и лечение Саакашвили
ВчераНа теле Саакашвили есть повреждения, заявил его личный врач
Вчера"Нацдвижение" просит перевести Саакашвили в клинику и обещает не проводить акции протеста
ВчераСильный ветер в Тбилиси повредил крыши домов и повалил деревья
ВчераВилли Саньоль: шансы на успех против сборной Швеции есть, но нужно постараться
ВчераОппозиционный мэр Цаленджиха пояснил, почему отказался от встречи с премьером
ВчераЭксперт объяснил, почему Грузия оказалась на пороге политического кризиса
ВчераПрокурор: Саакашвили запрещено говорить по телефону
ВчераВ Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles
Вчера"Адвокаты хотели шоу, а не участия Саакашвили"- прокурор рассказал о деталях заседания