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Политолог об аресте Саакашвили: лучше поздно, чем никогда - видео
Политолог об аресте Саакашвили: лучше поздно, чем никогда - видео
Грузия оказалась на пороге политического кризиса, потому что в свое время правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не изолировала от... 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T08:47+0400
2021-11-11T08:47+0400
2021-11-11T09:12+0400
видео
мультимедиа
пресс-центр
видео-новости из грузии
экспертное мнение
возвращение и арест саакашвили
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Отметив, что "лучше поздно, чем никогда", политолог дал положительную оценку тому, что бывший президент все-таки оказался в тюрьме. Подробно свое мнение касательно событий, происходящих сейчас в Грузии, Барамидзе изложил в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Главное то, что у правящей партии есть все возможности создать условия для сотрудничества со здоровой, конструктивной оппозицией, а не играться с этой национальной "сектой". Тогда в стране пойдут нормальные политические процессы. А если нет, то мы так и будем смотреть на то, что напоминает мне иногда раннее средневековье", – сказал эксперт. По мнению Гиглы Барамидзе, оппозиционная сила "Единое национальное движение" давно отошла от партийной деятельности, несмотря на то, что продолжает на каждых выборах получать голоса избирателей.Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.
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видео, мультимедиа, пресс-центр, видео-новости из грузии, экспертное мнение, возвращение и арест саакашвили, видео
Политолог об аресте Саакашвили: лучше поздно, чем никогда - видео
08:47 11.11.2021 (обновлено: 09:12 11.11.2021)
Грузия оказалась на пороге политического кризиса, потому что в свое время правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не изолировала от общества оппозиционную партию "Единое национальное движение", считает политолог Гигла Барамидзе
Отметив, что "лучше поздно, чем никогда", политолог дал положительную оценку тому, что бывший президент все-таки оказался в тюрьме. Подробно свое мнение касательно событий, происходящих сейчас в Грузии, Барамидзе изложил в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Главное то, что у правящей партии есть все возможности создать условия для сотрудничества со здоровой, конструктивной оппозицией, а не играться с этой национальной "сектой". Тогда в стране пойдут нормальные политические процессы. А если нет, то мы так и будем смотреть на то, что напоминает мне иногда раннее средневековье", – сказал эксперт.
По мнению Гиглы Барамидзе, оппозиционная сила "Единое национальное движение" давно отошла от партийной деятельности, несмотря на то, что продолжает на каждых выборах получать голоса избирателей.
Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.