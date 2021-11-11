https://sputnik-georgia.ru/20211111/politolog-ob-areste-saakashvili-luchshe-pozdno-chem-nikogda---video-261970109.html

Политолог об аресте Саакашвили: лучше поздно, чем никогда - видео

Политолог об аресте Саакашвили: лучше поздно, чем никогда - видео

Грузия оказалась на пороге политического кризиса, потому что в свое время правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не изолировала от... 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T08:47+0400

2021-11-11T08:47+0400

2021-11-11T09:12+0400

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Отметив, что "лучше поздно, чем никогда", политолог дал положительную оценку тому, что бывший президент все-таки оказался в тюрьме. Подробно свое мнение касательно событий, происходящих сейчас в Грузии, Барамидзе изложил в ходе брифинга в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Главное то, что у правящей партии есть все возможности создать условия для сотрудничества со здоровой, конструктивной оппозицией, а не играться с этой национальной "сектой". Тогда в стране пойдут нормальные политические процессы. А если нет, то мы так и будем смотреть на то, что напоминает мне иногда раннее средневековье", – сказал эксперт. По мнению Гиглы Барамидзе, оппозиционная сила "Единое национальное движение" давно отошла от партийной деятельности, несмотря на то, что продолжает на каждых выборах получать голоса избирателей.Ситуация в Грузии накалилась после возвращения и ареста экс-президента Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Оппозиция объявила выборы сфальсифицированными и начала акции протеста про всей стране.

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