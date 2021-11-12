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Американский адвокат Саакашвили опасается за его безопасность
Американский адвокат Саакашвили опасается за его безопасность
Тюремная больница не то место, где в случае необходимости экс-президенту Грузии может быть оказана адекватная медицинская помощь, считает Джон Сэндвидж 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T16:42+0400
2021-11-12T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Безопасность Михаила Саакашвили не может быть обеспечена в глданской тюремной больнице, заявил американский адвокат экс-президента Грузии Джон Сэндвидж после встречи со своим подзащитным.Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили>>По словам адвоката, он уже ознакомился с обвинениями, которые выдвинуты против третьего президента Грузии."Могу сказать, что подобных обвинений вы не увидите в Америке. То, в чем его обвиняют, по американским законам или же международным правом не рассматриваются уголовными преступлениями. Однако сейчас, в первую очередь, мы должны думать об его здоровье и безопасности", - подчеркнул Сэндвидж.Американский адвокат Саакашвили также прокомментировал видеокадры перевода экс-президента из руставской тюрьмы в тюремную больницу в Глдани, которые были обнародованы Специальной пенитенциарной службой Минюста Грузии."Я видел эти кадры и хочу сказать, действительно возмутительно, как обращаются с бывшим президентом. Однако, еще раз повторяю, самое главное – несоответствие этого учреждения. Это не больница, это - тюрьма, где есть медицинский пункт, который недостаточно оборудован для того, чтобы оказать пациенту адекватную помощь в случае необходимости", - отметил Сэндвидж.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, сша, возвращение и арест саакашвили
Американский адвокат Саакашвили опасается за его безопасность
Тюремная больница не то место, где в случае необходимости экс-президенту Грузии может быть оказана адекватная медицинская помощь, считает Джон Сэндвидж
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Безопасность Михаила Саакашвили не может быть обеспечена в глданской тюремной больнице, заявил американский адвокат экс-президента Грузии Джон Сэндвидж после встречи со своим подзащитным.
Саакашвили, объявивший голодовку 43 дня назад, в понедельник был переведен в глданскую тюремную больницу №18. Сам Саакашвили был против этого. Перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику требовали также его адвокаты и личный врач.
В первую очередь, это действительно ненадлежащее учреждение для бывшего президента. Однако, несмотря ни на что, он довольно бодр. В этом учреждении его безопасность не может быть обеспечена, также нет соответствующих медицинских средств в случае ухудшения его состояния", - заявил Сэндвидж журналистам.
По словам адвоката, он уже ознакомился с обвинениями, которые выдвинуты против третьего президента Грузии.
"Могу сказать, что подобных обвинений вы не увидите в Америке. То, в чем его обвиняют, по американским законам или же международным правом не рассматриваются уголовными преступлениями. Однако сейчас, в первую очередь, мы должны думать об его здоровье и безопасности", - подчеркнул Сэндвидж.
Американский адвокат Саакашвили также прокомментировал видеокадры перевода экс-президента из руставской тюрьмы в тюремную больницу в Глдани, которые были обнародованы Специальной пенитенциарной службой Минюста Грузии.
"Я видел эти кадры и хочу сказать, действительно возмутительно, как обращаются с бывшим президентом. Однако, еще раз повторяю, самое главное – несоответствие этого учреждения. Это не больница, это - тюрьма, где есть медицинский пункт, который недостаточно оборудован для того, чтобы оказать пациенту адекватную помощь в случае необходимости", - отметил Сэндвидж.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде. Экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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