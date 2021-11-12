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https://sputnik-georgia.ru/20211112/budet-li-prisutstvovat-saakashvili-na-sleduyuschem-sudebnom-protsesse-262007053.html
Будет ли Саакашвили присутствовать на следующем судебном процессе?
Будет ли Саакашвили присутствовать на следующем судебном процессе?
Глава Минюста Грузии пояснил, от каких факторов зависит решение этого вопроса 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T10:40+0400
2021-11-12T11:07+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Присутствие экс-президента Михаила Саакашвили на следующем судебном процессе зависит от состояния его здоровья и факторов безопасности, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит Саакашвили, назначено в Тбилисском городском суде на 15 ноября.Дело "о пиджаках" касается нецелевой траты бюджетных средств Михаилом Саакашвили в период его президентства на предметы роскоши. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д."Дело о пиджаках" уже второе дело против Саакашвили, по которому возобновляются судебные слушания. "Десятого ноября в Тбилисском городском суде состоялся процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, на котором защита также требовала присутствия обвиняемого, однако тюремная администрация отказалась доставить Саакашвили в суд, опасаясь провокаций при его этапировании", – отметил Брегадзе.Как тогда заявили в пенитенциарной службе, такое решение было обусловлено состоянием здоровья экс-президента, а также возможными провокациями со стороны его соратников во время этапирования Саакашвили.По словам Брегадзе, прокуратура предложила Саакашвили присутствовать на процессе в режиме онлайн, но сторона защиты отказалась."Прокуратура предложила ему принять участие в процессе, и, естественно, мы позаботились бы об этом технически, но они не хотели. Для них не главное, чтобы пошел процесс, они не хотят постановления суда, они хотят спектакль", – заявил Брегадзе.Михаил Саакашвили 1 октября в день своего задержания объявил голодовку и обещает ее прекратить после перевода в мультипрофильную частную клинику. Экс-президент был задержан на основании приговоров по двум уголовным делам, которые были вынесены ему заочно. Это дела о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Будет ли Саакашвили присутствовать на следующем судебном процессе?

10:40 12.11.2021 (обновлено: 11:07 12.11.2021)
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкСуд в Киеве перенес рассмотрение апелляции по мере пресечения для М. Саакашвили
Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции по мере пресечения для М. Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Глава Минюста Грузии пояснил, от каких факторов зависит решение этого вопроса
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Присутствие экс-президента Михаила Саакашвили на следующем судебном процессе зависит от состояния его здоровья и факторов безопасности, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".
Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит Саакашвили, назначено в Тбилисском городском суде на 15 ноября.

"Это, конечно, будет зависеть от состояния его здоровья и факторов безопасности", – сказал Брегадзе, говоря о возможности присутствия экс-президента на суде.

Дело "о пиджаках" касается нецелевой траты бюджетных средств Михаилом Саакашвили в период его президентства на предметы роскоши. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д.
"Дело о пиджаках" уже второе дело против Саакашвили, по которому возобновляются судебные слушания.
"Десятого ноября в Тбилисском городском суде состоялся процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, на котором защита также требовала присутствия обвиняемого, однако тюремная администрация отказалась доставить Саакашвили в суд, опасаясь провокаций при его этапировании", – отметил Брегадзе.
Акция оппозиции и ЕНД с требованием освободить Саакашвили из тюрьмы, октябрь 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Глава Минюста Грузии ответил на условие Саакашвили
10:16
Как тогда заявили в пенитенциарной службе, такое решение было обусловлено состоянием здоровья экс-президента, а также возможными провокациями со стороны его соратников во время этапирования Саакашвили.
По словам Брегадзе, прокуратура предложила Саакашвили присутствовать на процессе в режиме онлайн, но сторона защиты отказалась.
"Прокуратура предложила ему принять участие в процессе, и, естественно, мы позаботились бы об этом технически, но они не хотели. Для них не главное, чтобы пошел процесс, они не хотят постановления суда, они хотят спектакль", – заявил Брегадзе.
Михаил Саакашвили 1 октября в день своего задержания объявил голодовку и обещает ее прекратить после перевода в мультипрофильную частную клинику. Экс-президент был задержан на основании приговоров по двум уголовным делам, которые были вынесены ему заочно. Это дела о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.

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