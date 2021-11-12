https://sputnik-georgia.ru/20211112/budet-li-prisutstvovat-saakashvili-na-sleduyuschem-sudebnom-protsesse-262007053.html

Будет ли Саакашвили присутствовать на следующем судебном процессе?

Будет ли Саакашвили присутствовать на следующем судебном процессе?

Глава Минюста Грузии пояснил, от каких факторов зависит решение этого вопроса 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T10:40+0400

2021-11-12T10:40+0400

2021-11-12T11:07+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23903/35/239033554_0:195:3052:1912_1920x0_80_0_0_b865bb238dcc573c89189f2e6da99ddf.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Присутствие экс-президента Михаила Саакашвили на следующем судебном процессе зависит от состояния его здоровья и факторов безопасности, заявил министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".Судебный процесс по так называемому "делу о пиджаках", обвиняемым по которому проходит Саакашвили, назначено в Тбилисском городском суде на 15 ноября.Дело "о пиджаках" касается нецелевой траты бюджетных средств Михаилом Саакашвили в период его президентства на предметы роскоши. В длинном списке, на что тратились бюджетные средства, значатся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое пальто стоимостью 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда, счета за дорогие номера в гостиницах, за спа-салоны и т. д."Дело о пиджаках" уже второе дело против Саакашвили, по которому возобновляются судебные слушания. "Десятого ноября в Тбилисском городском суде состоялся процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, на котором защита также требовала присутствия обвиняемого, однако тюремная администрация отказалась доставить Саакашвили в суд, опасаясь провокаций при его этапировании", – отметил Брегадзе.Как тогда заявили в пенитенциарной службе, такое решение было обусловлено состоянием здоровья экс-президента, а также возможными провокациями со стороны его соратников во время этапирования Саакашвили.По словам Брегадзе, прокуратура предложила Саакашвили присутствовать на процессе в режиме онлайн, но сторона защиты отказалась."Прокуратура предложила ему принять участие в процессе, и, естественно, мы позаботились бы об этом технически, но они не хотели. Для них не главное, чтобы пошел процесс, они не хотят постановления суда, они хотят спектакль", – заявил Брегадзе.Михаил Саакашвили 1 октября в день своего задержания объявил голодовку и обещает ее прекратить после перевода в мультипрофильную частную клинику. Экс-президент был задержан на основании приговоров по двум уголовным делам, которые были вынесены ему заочно. Это дела о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211112/glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-uslovie-saakashvili-262006135.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили