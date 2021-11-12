https://sputnik-georgia.ru/20211112/oppozitsiya-zablokirovala-vkhody-v-zdaniya-sgb-gruzii--zaderzhany-tri-cheloveka-262014581.html

Оппозиция заблокировала входы в здания СГБ Грузии – задержаны три человека

Оппозиция заблокировала входы в здания СГБ Грузии – задержаны три человека

Самая оригинальная партия в Грузии устроила очередную акцию неповиновения 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T13:13+0400

2021-11-12T13:13+0400

2021-11-12T13:49+0400

новости

грузия

тбилиси

партия "гирчи"

сгб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/08/260367227_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_4cda2041c46c6016e70d7e72b9c63e6b.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Полиция задержала нескольких активистов оппозиционной партии "Гирчи – Больше свободы" после того, как они своими машинами заблокировали входы в здания Службы государственной безопасности Грузии в разных частях страны.Тем самым они опротестовали задержания на акции протеста перед зданием СГБ в Тбилиси 10 ноября.На акциях в поддержку Саакашвили в Тбилиси задержали 46 человек – МВД>>В ходе сегодняшней акции неповиновения в Тбилиси здание СГБ блокировал лидер партии Зураб Джапаридзе, в Гори – Бадри Григалашвили, в Батуми – Темур Гиоргадзе, в Кутаиси – Имеда Клдиашвили, в Рустави – Ираклий Кукания, в Телави – писатель Вахтанг Мосиашвили, который пишет под псевдонимом Тореса Мосси.К этому времени известно, что полиция задержала Григалашвили, Мосиашвили и Георгия Путкарадзе. Лидер партии Джапаридзе находится в машине, которую эвакуируют на штрафную стоянку.Еще до начала акции протеста Джапаридзе обклеил лобовое стекло и окна машины плакатами с надписями "Не даю комментариев, обращайтесь в пресс-службу", намекая на то, что оппозиционеры часто получают подобные ответы от полицейских во время акций протеста. Будучи на эвакуаторе Джапаридзе дал телефонное интервью телекомпаниям. Он обвинил правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в узурпации власти.Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД>>"Эта группа, используя СГБ и полицию, пытается сохранить власть... Протест подобного типа является демонстрацией того, что у них это не выйдет. Формы протеста могут быть разными", – заявил Джапаридзе.Авторы "акта неповиновения" требуют назначения внеочередных парламентских выборов следующей весной, проведения их по полностью пропорциональной системе с 2-процентным барьером и перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в городскую многопрофильную клинику. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, партия "гирчи", сгб