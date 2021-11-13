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Ковид-статистика Грузии: данные о коронавирусе за последние сутки
Ковид-статистика Грузии: данные о коронавирусе за последние сутки
На данный момент в Грузии состояние 1 643 пациентов тяжелое, из них 371 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 13.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 4 565 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.Всего в Грузии зафиксировано 780 391 случай заболевания коронавирусом.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 285 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 711 105 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 78 пациентов, а с начала пандемии – 10 894.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 753 случая заболевания коронавирусом. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образомНа данный момент в Грузии 58 366 активных случаев заболевания, из них 6 755 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 643 пациентов тяжелое, из них 371 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 295 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 50 316 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 49 936.В Грузии за последние сутки сделано 56 018 тестов на коронавирус: 32 330 – на антиген, 23 688 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 12 ноября, составляет 8,15%, за две недели – 10,01%, за семь дней – 9,77%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Ковид-статистика Грузии: данные о коронавирусе за последние сутки

12:31 13.11.2021 (обновлено: 16:14 13.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - пожилые люди в масках
Эпидемия коронавируса - пожилые люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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На данный момент в Грузии состояние 1 643 пациентов тяжелое, из них 371 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 4 565 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства.
Всего в Грузии зафиксировано 780 391 случай заболевания коронавирусом.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 285 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 711 105 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 78 пациентов, а с начала пандемии – 10 894.
В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 753 случая заболевания коронавирусом. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом
Имерети – 810
Кахети – 318
Шида Картли – 355
Самегрело - Земо Сванети – 413
Квемо Картли – 330
Аджария – 151
Мцхета-Мтианети – 146
Самцхе-Джавахети – 138
Гурия – 104
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 47.
На данный момент в Грузии 58 366 активных случаев заболевания, из них 6 755 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 643 пациентов тяжелое, из них 371 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 295 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 50 316 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 49 936.
В Грузии за последние сутки сделано 56 018 тестов на коронавирус: 32 330 – на антиген, 23 688 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 12 ноября, составляет 8,15%, за две недели – 10,01%, за семь дней – 9,77%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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