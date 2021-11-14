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https://sputnik-georgia.ru/20211114/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-noyabrya-2021-262017049.html
Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2021
По православному церковному календарю 14 ноября отмечают день памяти Святых Космы, Дамиана, Феодотии, Нирса, Иосифа, Иоанна, Саверия, Исакия, Ипатия, Азата... 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T01:00+0400
2021-11-14T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.БессребреникиПо церковному календарю 14 ноября поминают бессребреников Косму и Дамиана Азийских и их мать – преподобную Феодотию.Родом будущие Святые были из Малой Азии. Мать вырастила мальчиков в христианском благочестии, так как они были маленькими, когда их отец-язычник умер.Косма и Дамиан, следуя примеру благочестивой матери, выросли праведными и добродетельными. Образованные и искусные врачи, они безвозмездно лечили силою молитвы телесные и душевные болезни людей и даже животных.Слава о Святых братьях, которых люди назвали бессребрениками, распространилась по всей округе. Как-то братьев позвали к тяжело больной женщине, которую врачи сочли безнадежной. По усердной молитве Святых Господь исцелил умирающую.Женщина, исполненная благодарности, хотела, чтобы врачи приняли от нее хоть какой-нибудь дар. Она тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца - малый дар во Имя Святой Троицы. Бессребреник, услышав Имя Святой Троицы, отказаться не посмел.А Святой Косма, узнав об этом, опечалившись, подумал, что брат нарушил их строгий обет. Косма, умирая, завещал, чтобы брата рядом с ним не хоронили. Вскоре умер и Святой Дамиан.Все в недоумении задумались, где хоронить Дамиана, но по Божьей воле свершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого Святые вылечили от бешенства, и человеческим голосом проговорил, чтобы, не сомневаясь, Дамиана похоронили рядом с Космой, потому что он принял дар женщины ради Божьего Имени. Произошло это в III веке.Святые мученикиПо церковному календарю 14 ноября поминают епископа Нирса и его ученика Иосифа, епископов персидских - Саверия, Иоанна, Исакия и Ипатия и многих других, пострадавших во время преследования христиан в Персии при царе Сапоре II (310-381).Святитель Нирс и его ученик Иосиф были обезглавлены. Епископов Иоанна, Исакия и Ипатия побили камнями. Святой Саверий умер в темнице. Ему отрубили голову после смерти.Пресвитер-отступник задушил мученика Азата-скопца. Пыткам за веру подвергли мучеников Сасония, Феклу, Анну и многих других мужчин и женщин. Произошло это примерно в 343 году.Кириена и ИулианияПо церковному календарю 14 ноября поминают мучениц Кириену из Тарса и Иулианию из Росы, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (305-311).Исповедниц схватили по приказу правителя Киликии - Маркиана. Святую Кириену, обнаженную и с остриженной головой водили вокруг Тарса на посмеяние, а затем сожгли вместе со Святою Иулианией в городе Роса.Царевич ГотфскийПо церковному календарю 14 ноября поминают мученика Ерминингельда, царевича Готфского, пострадавшего за веру в 586-м.Царевич Готфский, оставив арианство, сторонники которого не принимали Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, принял православие.Отец его - царь Лувингильд, сторонник ариан, не сумевший заставить сына вернуться к прежней вере, приказал его казнить. Раскаяться в содеянном царя заставили твердость царевича в вере и мужество перед смертью.Царь, сам не решаясь принять православие, поручил епископу Леандру обратить своего наследника Рехарда в истинную веру. Рехард, став царем, утвердил в стране православие.ИмениныПо церковному календарю 14 ноября именины отмечают Агриппина, Елизавета, Юлиания, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Дмитрий, Денис, Кузьма, Иван, Прокоп, Петр, Савва, Фома, Федор и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 14 ноября 2021

01:00 14.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliХрам Светицховели во Мцхета
Храм Светицховели во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 14 ноября отмечают день памяти Святых Космы, Дамиана, Феодотии, Нирса, Иосифа, Иоанна, Саверия, Исакия, Ипатия, Азата, Сасония, Феклы, Анны, Кириены, Иулиании, Ерминингельда и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Бессребреники

По церковному календарю 14 ноября поминают бессребреников Косму и Дамиана Азийских и их мать – преподобную Феодотию.
Родом будущие Святые были из Малой Азии. Мать вырастила мальчиков в христианском благочестии, так как они были маленькими, когда их отец-язычник умер.
Косма и Дамиан, следуя примеру благочестивой матери, выросли праведными и добродетельными. Образованные и искусные врачи, они безвозмездно лечили силою молитвы телесные и душевные болезни людей и даже животных.
© photo: Sputnik / StringerВерующие зажигают свечи во время Пасхального богослужения в храме Святой Троицы
Верующие зажигают свечи во время Пасхального богослужения в храме Святой Троицы - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Верующие зажигают свечи во время Пасхального богослужения в храме Святой Троицы
© photo: Sputnik / Stringer
Слава о Святых братьях, которых люди назвали бессребрениками, распространилась по всей округе. Как-то братьев позвали к тяжело больной женщине, которую врачи сочли безнадежной. По усердной молитве Святых Господь исцелил умирающую.
Женщина, исполненная благодарности, хотела, чтобы врачи приняли от нее хоть какой-нибудь дар. Она тайно пришла к Дамиану и принесла ему три яйца - малый дар во Имя Святой Троицы. Бессребреник, услышав Имя Святой Троицы, отказаться не посмел.
А Святой Косма, узнав об этом, опечалившись, подумал, что брат нарушил их строгий обет. Косма, умирая, завещал, чтобы брата рядом с ним не хоронили. Вскоре умер и Святой Дамиан.
Все в недоумении задумались, где хоронить Дамиана, но по Божьей воле свершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого Святые вылечили от бешенства, и человеческим голосом проговорил, чтобы, не сомневаясь, Дамиана похоронили рядом с Космой, потому что он принял дар женщины ради Божьего Имени. Произошло это в III веке.

Святые мученики

По церковному календарю 14 ноября поминают епископа Нирса и его ученика Иосифа, епископов персидских - Саверия, Иоанна, Исакия и Ипатия и многих других, пострадавших во время преследования христиан в Персии при царе Сапоре II (310-381).
Святитель Нирс и его ученик Иосиф были обезглавлены. Епископов Иоанна, Исакия и Ипатия побили камнями. Святой Саверий умер в темнице. Ему отрубили голову после смерти.
Пресвитер-отступник задушил мученика Азата-скопца. Пыткам за веру подвергли мучеников Сасония, Феклу, Анну и многих других мужчин и женщин. Произошло это примерно в 343 году.

Кириена и Иулиания

По церковному календарю 14 ноября поминают мучениц Кириену из Тарса и Иулианию из Росы, пострадавших за веру при Максимиане Галерии (305-311).
© Sputnik / Alex ShlamovМонахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии
Монахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Монахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Исповедниц схватили по приказу правителя Киликии - Маркиана. Святую Кириену, обнаженную и с остриженной головой водили вокруг Тарса на посмеяние, а затем сожгли вместе со Святою Иулианией в городе Роса.

Царевич Готфский

По церковному календарю 14 ноября поминают мученика Ерминингельда, царевича Готфского, пострадавшего за веру в 586-м.
Царевич Готфский, оставив арианство, сторонники которого не принимали Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына, принял православие.
Отец его - царь Лувингильд, сторонник ариан, не сумевший заставить сына вернуться к прежней вере, приказал его казнить. Раскаяться в содеянном царя заставили твердость царевича в вере и мужество перед смертью.
Царь, сам не решаясь принять православие, поручил епископу Леандру обратить своего наследника Рехарда в истинную веру. Рехард, став царем, утвердил в стране православие.

Именины

По церковному календарю 14 ноября именины отмечают Агриппина, Елизавета, Юлиания, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Дмитрий, Денис, Кузьма, Иван, Прокоп, Петр, Савва, Фома, Федор и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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