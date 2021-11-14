https://sputnik-georgia.ru/20211114/v-grodno-otkrylsya-staryy-zamok-posle-rekonstruktsii---video-261851150.html
В Гродно открылся Старый замок после реконструкции - видео
В Гродно открылся Старый замок после реконструкции - видео
В изменившемся до неузнаваемости после реконструкции Старом замке в Гродно открылись новые музейные экспозиции. Смотрите в видео, как выглядят новые башни... 14.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-14T11:08+0400
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Музейные экспозиции разместились в построенных с нуля во время первой очереди реконструкции зданиях – башне, каменице, галерее, соединяющей новые и аутентичные части Старого замка, сообщает Sputnik БеларусьВ них разместились восемь выставочных залов, посвященных истории Гродно, начиная с XII века и заканчивая эпохой короля Стефана Батория, по приказу которого в Гродно был построен замок, ставший королевской резиденцией.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Выставочные залы Старого замка стали более современными и интерактивными. В некоторых, к примеру, можно увидеть не только старинные предметы, но и фильмы, созданные с помощью 3D-маппинга. Больше информации об экспонатах можно узнать на интерактивных витринах, а также на информационных экранах.Вместе с музейной экспозицией на территории Старого замка появилась и новая обзорная площадка. С нее открываются виды на Неман, Коложскую церковь, Новый замок.
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видео, мультимедиа, туризм, беларусь, туристические достопримечательности, видео
В Гродно открылся Старый замок после реконструкции - видео
В изменившемся до неузнаваемости после реконструкции Старом замке в Гродно открылись новые музейные экспозиции. Смотрите в видео, как выглядят новые башни гродненского замка изнутри
Музейные экспозиции разместились в построенных с нуля во время первой очереди реконструкции зданиях – башне, каменице, галерее, соединяющей новые и аутентичные части Старого замка, сообщает Sputnik Беларусь
В них разместились восемь выставочных залов, посвященных истории Гродно, начиная с XII века и заканчивая эпохой короля Стефана Батория, по приказу которого в Гродно был построен замок, ставший королевской резиденцией.
Выставочные залы Старого замка стали более современными и интерактивными. В некоторых, к примеру, можно увидеть не только старинные предметы, но и фильмы, созданные с помощью 3D-маппинга. Больше информации об экспонатах можно узнать на интерактивных витринах, а также на информационных экранах.
Вместе с музейной экспозицией на территории Старого замка появилась и новая обзорная площадка. С нее открываются виды на Неман, Коложскую церковь, Новый замок.