https://sputnik-georgia.ru/20211115/kovid-statistika-gruzii-pokazatel-smertnosti-prodolzhaet-rasti-262070223.html

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности продолжает расти

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности продолжает расти

В клиниках Грузии к этому времени 1 678 тяжелых ковид-пациентов, 376 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 15.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Показатель смертности продолжает расти - по официальным данным за последние сутки жертвами коронавируса в Грузии стали 82 человека, сообщает пресс-служба правительства.С начала пандемии коронавируса в Грузии скончались 11 057 человек.Всего в Грузии было зафиксировано 785 911 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние 24 часа 1 820 новых случаев инфицирования.Госпитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 6 017 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 722 399 пациентов. В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 820 случаев заболевания коронавирусом. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 375, Квемо Картли – 128, Самегрело - Земо Сванети – 123, Аджария – 96, Шида Картли – 87, Кахети – 86, Самцхе-Джавахети – 39, Гурия – 29, Мцхета-Мтианети – 27, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10.На данный момент в Грузии 52 429 активных случаев заболевания, из них 6 847 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 678 пациентов тяжелое, из них 376 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 191 пациент помещен в ковид-гостиницы. 44 391 инфицированный проходит курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 51 человек, в самоизоляции – 48 612.В Грузии за последние сутки сделано 20 166 тестов на коронавирус: 12 569 – на антиген, 7 597 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 14 ноября, составляет 9,03%, за две недели – 9,97%, за семь дней – 9,52%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211113/skolko-nevaktsinirovannykh-umirayut-ot-koronavirusa-v-gruzii-ofitsialnye-dannye-262042768.html

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