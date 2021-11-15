https://sputnik-georgia.ru/20211115/moschnoe-zemletryasenie-v-irane-bolee-100-postradavshikh-262080904.html
Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
К этому времени в больницах остаются десять пострадавших от стихийного бедствия 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T15:48+0400
2021-11-15T15:48+0400
2021-11-15T15:48+0400
происшествия
новости
в мире
землетрясение
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23815/25/238152598_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_e8976a91e1ade748cf395f5b29fc5c0b.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана приблизилось к сотне человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.Ранее власти говорили, что двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи. Еще 27 получили травмы.В воскресенье произошли два сильных землетрясения. Магнитуда превышала 6,0. Затем последовало несколько афтершоков.Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23815/25/238152598_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_e33a784e88b53dede0bac8288d8f434e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, в мире, землетрясение, иран
Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
К этому времени в больницах остаются десять пострадавших от стихийного бедствия
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik.
Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана приблизилось к сотне человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство ISNA.
Ранее власти говорили, что двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи. Еще 27 получили травмы.
"Из 99 пострадавших на данный момент десять госпитализированы", — рассказала представитель медицинского университета провинции Хормозган Фатима Нурузьян.
В воскресенье произошли два сильных землетрясения. Магнитуда превышала 6,0. Затем последовало несколько афтершоков.
Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.