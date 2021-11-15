Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211115/moschnoe-zemletryasenie-v-irane-bolee-100-postradavshikh-262080904.html
Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
К этому времени в больницах остаются десять пострадавших от стихийного бедствия 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T15:48+0400
2021-11-15T15:48+0400
происшествия
новости
в мире
землетрясение
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23815/25/238152598_0:145:2785:1711_1920x0_80_0_0_e8976a91e1ade748cf395f5b29fc5c0b.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана приблизилось к сотне человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.Ранее власти говорили, что двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи. Еще 27 получили травмы.В воскресенье произошли два сильных землетрясения. Магнитуда превышала 6,0. Затем последовало несколько афтершоков.Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23815/25/238152598_154:0:2629:1856_1920x0_80_0_0_e33a784e88b53dede0bac8288d8f434e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, в мире, землетрясение, иран

Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших

15:48 15.11.2021
© REUTERS / Tasnim News AgencyПоследствия землетрясения в Ираке и Иране
Последствия землетрясения в Ираке и Иране - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© REUTERS / Tasnim News Agency
Подписаться на
К этому времени в больницах остаются десять пострадавших от стихийного бедствия
ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана приблизилось к сотне человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.
Ранее власти говорили, что двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи. Еще 27 получили травмы.
"Из 99 пострадавших на данный момент десять госпитализированы", — рассказала представитель медицинского университета провинции Хормозган Фатима Нурузьян.
В воскресенье произошли два сильных землетрясения. Магнитуда превышала 6,0. Затем последовало несколько афтершоков.
Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:44Исполнители из Италии и Германии выступят в Тбилиси на Новый год
16:32Еврокомиссия признала ковид-паспорта Грузии
16:29В Грузии похолодает – возможен снег и туман
15:58Сторонники Саакашвили перекрыли одну из основных дорог в центре Тбилиси
15:48Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших
15:38Следующее заседание по делу Саакашвили назначено на 2 декабря
15:33У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус
14:43Омбудсмен Украины назвала пыткой перевод Саакашвили в тюремную больницу
14:28Кардиологи назвали продукт, который увеличивает риск развития болезни сердца
14:12Адвокат Саакашвили назвал дело о попытке госпереворота предвыборной кампанией
13:58К Тбилисскому суду принесли пиджаки - перформанс сторонников Саакашвили
13:19Могут отказать почки - состояние голодающего депутата ухудшилось
12:34Венок и туалетная бумага - перформанс у суда, где рассматривают дело Саакашвили
12:19Какого числа начинается православный Рождественский пост 2021- 2022
11:57Саакашвили не будет присутствовать на судебном процессе
11:49Ковид-статистика Грузии: показатель смертности продолжает расти
11:34К офису "Гирчи" принесли мусор и оставили нецензурные надписи в подъезде
11:24МВД Грузии предупредило оппозицию о недопустимости блокирования дорог
11:20Многодетную мать из России признали самой красивой в мире - ФОТО
11:19Георгий Чакветадзе снова не поможет сборной Грузии по футболу