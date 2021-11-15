https://sputnik-georgia.ru/20211115/moschnoe-zemletryasenie-v-irane-bolee-100-postradavshikh-262080904.html

Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших

Мощное землетрясение в Иране: более 100 пострадавших

К этому времени в больницах остаются десять пострадавших от стихийного бедствия 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя — Sputnik. Число пострадавших в результате землетрясения на юге Ирана приблизилось к сотне человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.Ранее власти говорили, что двое жителей погибли, на одного из них упал столб линии электропередачи. Еще 27 получили травмы.В воскресенье произошли два сильных землетрясения. Магнитуда превышала 6,0. Затем последовало несколько афтершоков.Эпицентр толчков находился в 60 километрах от города Бендер-Аббас. В регионе отключалось электричество, наблюдались сбои в работе телекоммуникационных систем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, в мире, землетрясение, иран