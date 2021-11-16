https://sputnik-georgia.ru/20211116/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-5-204-262100702.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 204

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 204

За последние 24 часа от коронавируса скончались 83 человека, вылечились 4 785 пациентов, а с начала пандемии – 727 184 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T10:50+0400

2021-11-16T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 204. Скончались 83 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 791 115 случаев заражения. Поощрительная программа: в Грузии от коронавируса привились 10 тыс пожилых людей>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 785 человек, с начала пандемии - 727 184. Скончались 11 140.За сутки сделано 52 834 теста, в том числе 37 227 на антиген и 15 607 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,85%, за последние 14 дней - 9,85%, за последние семь дней – 9,25%.К этому времени в Грузии сделано 2 057 216 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 8 224.В карантине в данное время находятся 70 человек, в стационарах - 6 718, в ковид-гостиницах – 1 156.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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