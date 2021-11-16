https://sputnik-georgia.ru/20211116/kovid-statistika-gruzii-pokazatel-smertnosti-rastet-262106698.html

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет

В клиниках Грузии к этому времени 1 677 тяжелых ковид-пациентов, 371 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T12:26+0400

2021-11-16T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Показатель смертности продолжает расти - по официальным данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 83 человека, это самый высокий показатель с начала месяца, сообщает пресс-служба правительства.Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 140 человек.Поощрительная программа: в Грузии от коронавируса привились 10 тыс пожилых людей>>С начала пандемии в стране зафиксировано 791 115 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние 24 часа 5 204 новых случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 785 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 727 184 пациента.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1857 случаев заболевания коронавирусом. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 1008, Самегрело - Земо Сванети – 443, Шида Картли – 435, Кахети – 384, Квемо Картли – 308, Аджария – 210, Самцхе-Джавахети – 168, Мцхета-Мтианети – 168, Гурия – 148, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 75.На данный момент в Грузии 52 765 активных случаев заболевания, из них 6 718 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 677 пациентов тяжелое, из них 371 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 156 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 44 891 инфицированный проходит курс лечения на дому.В карантинных зонах остается 70 человек, в самоизоляции – 46 100.В Грузии за последние сутки сделано 52 834 теста на коронавирус, в два раза больше чем накануне: 37 227 – на антиген, 15 607 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 15 ноября, составляет 9,85%, за две недели – 9,85%, за семь дней – 9,25%.К этому времени в стране сделано 2 057 216 прививок от COVID-19, за последние сутки вакцинировались 8 224 человека.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/polnostyu-vaktsinirovano-ot-koronavirusa-v-gruzii-48-podrostkov-ot-12-15-let-262063216.html

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