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Курс лари на вторник – 3,155 GEL/$1

Курс лари на вторник – 3,155 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0057 лари по отношению к доллару 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T09:20+0400

2021-11-16T09:20+0400

2021-11-16T09:20+0400

экономика

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национальный банк грузии

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 ноября в размере 3,155 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0057 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии