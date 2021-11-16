https://sputnik-georgia.ru/20211116/mediki-byut-trevogu-epidemiologicheskaya-situatsiya-v-gruzii-ukhudshaetsya-262110503.html

Медики бьют тревогу: эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается

Медики бьют тревогу: эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается

На сложившуюся эпидситуацию может повлиять только активизация процесса вакцинации - 21-30 тысяч человек в день, считает Иване Чхаидзе 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T13:53+0400

2021-11-16T13:53+0400

2021-11-16T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране в день необходимо прививать до 30 тысяч человек, считает медицинский директор Тбилисской центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Суточный показатель инфицирования коронавирусом редко опускается ниже пяти тысяч случаев. Представители медицинской сферы снова заговорили о необходимости открытия полевых госпиталей, поскольку в госпитальном секторе уже ощущается дефицит мест.Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет>>Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 204. Скончались 83 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 791 115 случаев заражения.К этому времени в Грузии сделано 2 057 216 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 8 224. На данный момент в стране полностью вакцинировано 33,9% населения.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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