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Медики бьют тревогу: эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается
Медики бьют тревогу: эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается
На сложившуюся эпидситуацию может повлиять только активизация процесса вакцинации - 21-30 тысяч человек в день, считает Иване Чхаидзе 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T13:53+0400
2021-11-16T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране в день необходимо прививать до 30 тысяч человек, считает медицинский директор Тбилисской центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.Суточный показатель инфицирования коронавирусом редко опускается ниже пяти тысяч случаев. Представители медицинской сферы снова заговорили о необходимости открытия полевых госпиталей, поскольку в госпитальном секторе уже ощущается дефицит мест.Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет&gt;&gt;Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 204. Скончались 83 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 791 115 случаев заражения.К этому времени в Грузии сделано 2 057 216 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 8 224. На данный момент в стране полностью вакцинировано 33,9% населения.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Медики бьют тревогу: эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшается

13:53 16.11.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
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На сложившуюся эпидситуацию может повлиять только активизация процесса вакцинации - 21-30 тысяч человек в день, считает Иване Чхаидзе
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Для стабилизации эпидемиологической ситуации в стране в день необходимо прививать до 30 тысяч человек, считает медицинский директор Тбилисской центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Суточный показатель инфицирования коронавирусом редко опускается ниже пяти тысяч случаев. Представители медицинской сферы снова заговорили о необходимости открытия полевых госпиталей, поскольку в госпитальном секторе уже ощущается дефицит мест.
Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет>>
"Если мы хотим реального результата в борьбе с пандемией, нам необходимо 21-30 тысяч прививок в день, чтобы мы могли лучше подготовиться к зимнему периоду, декабрю-январю. Под подготовкой я подразумевая процент дважды вакцинированных граждан", - заявил Чхаидзе.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 204. Скончались 83 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 791 115 случаев заражения.
К этому времени в Грузии сделано 2 057 216 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 8 224. На данный момент в стране полностью вакцинировано 33,9% населения.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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