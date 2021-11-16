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"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса
"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса
Прививаться ею нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. У назальной вакцины против коронавируса SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи, не выявлено никаких побочных эффектов, заявил РИА Новости глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи. Однако вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки, по словам Гинцбурга, будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень >>>Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса
Прививаться ею нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik.
У назальной вакцины против коронавируса SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи, не выявлено никаких побочных эффектов, заявил РИА Новости
глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", — сказал он.
В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи. Однако вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки, по словам Гинцбурга, будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.
Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург.
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