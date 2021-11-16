Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211116/nikakikh-pobochnykh-effektov-gintsburg-o-bezopasnosti-nazalnoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-262103536.html
"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса
"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса
Прививаться ею нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T11:05+0400
2021-11-16T11:05+0400
общество
россия
новости
в мире
новости из россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24879/32/248793266_0:114:3154:1888_1920x0_80_0_0_637069951c6c81182803ce445d76e71d.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. У назальной вакцины против коронавируса SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи, не выявлено никаких побочных эффектов, заявил РИА Новости глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи. Однако вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки, по словам Гинцбурга, будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень &gt;&gt;&gt;Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24879/32/248793266_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1ded7151fb1070155970c8dbbf68b4ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, россия, новости, в мире, новости из россии, коронавирус covid-19

"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса

11:05 16.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москва"
П/к на тему: Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москва - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Прививаться ею нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. У назальной вакцины против коронавируса SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи, не выявлено никаких побочных эффектов, заявил РИА Новости глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили", — сказал он.
В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной центром Гамалеи. Однако вопрос об использовании этого препарата от COVID-19 вместо прививки, по словам Гинцбурга, будут решать по клиническим исследованиям, однозначного ответа на него пока нет.
Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень >>>
Прививаться назальной вакциной нужно будет не чаще раза в полгода, возможно, и реже, но этот вопрос также еще предстоит изучить, отметил Гинцбург.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:54Певица Тина Кароль стала специальным гостем шоу "Танцуют звезды" в Грузии
12:41Афера с земельным участком в Боржоми - задержанному предъявлено обвинение
12:26Ковид-статистика Грузии: показатель смертности растет
12:11Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч против Узбекистана был не лучшим
11:39В ноябре назначено пять дополнительных внутренних авиарейсов по Грузии
11:24Кому опасно есть яблоки? Ответ диетолога
11:09Министр: мы не обязаны впускать омбудсмена Украины к Саакашвили
11:05"Никаких побочных эффектов": Гинцбург о безопасности назальной вакцины от коронавируса
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 204
10:47Врачи будут ежедневно сообщать о состоянии здоровья Саакашвили - глава Минюста
10:34Новый лагерь в "Брузгах"? Что происходит на КПП Беларуси и Польши - фото
09:20Курс лари на вторник – 3,155 GEL/$1
09:01"Тенденции позитивные" - в Грузии оценили новые данные внешней торговли
08:33Коронавирус у Саакашвили не обнаружен - пенитенциарная служба
08:03Выставка грузинского художника Левана Урушадзе пройдет в Москве
07:32Коллекционные монеты серии "Цари Грузии" поступили в продажу
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
01:00Какой сегодня церковный праздник: 16 ноября 2021
ВчераСтена многоквартирного дома рухнула в Батуми: идет эвакуация жильцов
ВчераКак рост пошлины на подсолнечное масло в России отразится на цене в Грузии