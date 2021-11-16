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"Тенденции позитивные" - в Грузии оценили новые данные внешней торговли
"Тенденции позитивные" - в Грузии оценили новые данные внешней торговли
Объем экспорта из страны превысил показатели допандемийного периода, заявила министр 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T09:01+0400
2021-11-16T09:01+0400
2021-11-16T09:37+0400
экономика
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
натия турнава
статистика
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2021 года вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 11 352,3 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7 959,8 миллиона долларов, что на 22,3% больше данных за январь-октябрь 2020 года.Экспорт составил 3 392,4 миллиона долларов. Это на 24,9% больше, чем в январе-октябре 2020 года и на 11% больше показателей периода до пандемии - в 2019 году.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 4 567,4 миллиона долларов, что на 22,5% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2020 года.Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что объем экспорта из страны превысил показатели допандемийного периода.Она обратила внимание, что более важно то, что в октябре зафиксирована тенденция, по которой темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта."Если экспорт увеличился на 31,4%, то рост импорта составил всего 24%. Рост экспорта является основным фактором экономического роста, и мы не сомневаемся, что этот год закончится двузначным экономическим ростом", - отметила министр.Турнава подчеркнула, что двухзначный экономический рост не означает решение всех проблем, но это хорошая основа для борьбы с бедностью и создания большего количества рабочих мест с помощью государственных программ.Для развития экономики Грузии и стимулирования местного производства власти расширили госпрограмму "Производи в Грузии". К ней добавили четыре компонента, один из которых – программа "Бизнес-экспорт". Эта программа направлена на увеличение экспортного потенциала страны и поддержку предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения предприятий, а также замены импортных товаров местными.По новой инициативе, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", натия турнава, статистика
"Тенденции позитивные" - в Грузии оценили новые данные внешней торговли
09:01 16.11.2021 (обновлено: 09:37 16.11.2021)
Объем экспорта из страны превысил показатели допандемийного периода, заявила министр
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik.
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2021 года вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 11 352,3 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении
Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7 959,8 миллиона долларов, что на 22,3% больше данных за январь-октябрь 2020 года.
Экспорт составил 3 392,4 миллиона долларов. Это на 24,9% больше, чем в январе-октябре 2020 года и на 11% больше показателей периода до пандемии - в 2019 году.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2021 года составил 4 567,4 миллиона долларов, что на 22,5% больше аналогичного показателя за десять месяцев 2020 года.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что объем экспорта из страны превысил показатели допандемийного периода.
"В октябре экспорт вырос на 31,4%, это довольно большой рост по сравнению с октябрем 2020 года. Хотя, если сравнить с октябрем 2019 года, с допандемийным периодом, то здесь также рост почти в 29%", - заявила Турнава журналистам.
Она обратила внимание, что более важно то, что в октябре зафиксирована тенденция, по которой темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта.
"Если экспорт увеличился на 31,4%, то рост импорта составил всего 24%. Рост экспорта является основным фактором экономического роста, и мы не сомневаемся, что этот год закончится двузначным экономическим ростом", - отметила министр.
Турнава подчеркнула, что двухзначный экономический рост не означает решение всех проблем, но это хорошая основа для борьбы с бедностью и создания большего количества рабочих мест с помощью государственных программ.
Для развития экономики Грузии и стимулирования местного производства власти расширили госпрограмму "Производи в Грузии". К ней добавили четыре компонента, один из которых – программа "Бизнес-экспорт". Эта программа направлена на увеличение экспортного потенциала страны и поддержку предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения предприятий, а также замены импортных товаров местными.
По новой инициативе, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.
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