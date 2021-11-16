https://sputnik-georgia.ru/20211116/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-262083708.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T07:01+0400

2021-11-16T07:01+0400

2021-11-16T07:01+0400

экономика

новости

грузия

"банк грузии"

еврооблигации

tbc bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260459253_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8dbf16b0631cf71ee06cd2349797ed3e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,36% и составила 100,24 доллара с доходностью 2,69%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,01%, торги закрылись с доходностью 2,22% по цене 106,25 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 103,03 пункта с доходностью 4,72%, за неделю цена понизилась на 0,17%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,05% до 101,35 пункта, доходность составила 3,77%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 2,43% и составила 16,0 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 117 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,2-16,96 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 3,99% и составила 6,26 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 205 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,97-6,29 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 0,76% до 16,0 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 148 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,58-16,04 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank