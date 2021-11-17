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Автопробег в поддержку Саакашвили - колонна направляется к глданской тюрьме
Автопробег в поддержку Саакашвили - колонна направляется к глданской тюрьме
Несколько десятков машин сейчас с сигналами колесят по улицам Тбилиси 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T16:05+0400
2021-11-17T16:05+0400
2021-11-17T16:37+0400
новости
грузия
тюрьма
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Десятки машин с флагами и портретами Михаила Саакашвили колонной направляются через весь город к глданской тюрьме, где содержится экс-президент.Автоколонна сейчас с сигналами и включенными фарами колесит по улицам Тбилиси, направляясь в один из спальных районов столицы - Глдани.Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили>>Безопасность движения обеспечивают экипажи патрульной полиции, которые сопровождают колонны и следят за порядком.Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. С тех пор она ежедневно проводит акции протеста у разных государственных ведомств, а иногда и на разных локациях одновременно.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Экс-президент считает все обвинения против него сфабрикованными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 48-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже объявили голодовку.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тюрьма, акция, возвращение и арест саакашвили
Автопробег в поддержку Саакашвили - колонна направляется к глданской тюрьме
16:05 17.11.2021 (обновлено: 16:37 17.11.2021)
Несколько десятков машин сейчас с сигналами колесят по улицам Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Десятки машин с флагами и портретами Михаила Саакашвили колонной направляются через весь город к глданской тюрьме, где содержится экс-президент.
Автоколонна сейчас с сигналами и включенными фарами колесит по улицам Тбилиси, направляясь в один из спальных районов столицы - Глдани.
Безопасность движения обеспечивают экипажи патрульной полиции, которые сопровождают колонны и следят за порядком.
Оппозиция 8 ноября объявила о начале протестного движения с требованиями перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и назначения досрочных парламентских выборов. С тех пор она ежедневно проводит акции протеста у разных государственных ведомств, а иногда и на разных локациях одновременно.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.
Экс-президент считает все обвинения против него сфабрикованными, а себя – политзаключенным. Михаил Саакашвили в знак протеста объявил голодовку, которая продолжается уже 48-й день. Ряд политиков и общественных деятелей в его поддержку тоже объявили голодовку.
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