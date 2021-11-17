https://sputnik-georgia.ru/20211117/goroskop-na-segodnya-18-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262111039.html

Гороскоп на сегодня 18 ноября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 18 ноября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на четверг, 18 ноября, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кто будет решать проблемы и лечиться

2021-11-17T09:52+0400

2021-11-17T09:52+0400

2021-11-17T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 18 ноября необходимо завершить прошлые дела, особенно, если они касаются купли-продажи, недвижимости или наследственного имущества. Жизненный потенциал у Овнов на высоком уровне. Энтузиазм благоприятно скажется на продвижении дел. Не стоит отказываться от помощи друзей, с их помощью удастся направить дальнейшую деятельность в нужное русло.Тельцам не стоит бояться перемен – главное действовать быстро и быть готовым к неожиданным решениям. В личной жизни также возможны неожиданности, которые сначала обескуражат вас, но потом порадуют. Гороскоп советует Тельцам отдохнуть и развлечься, если все вопросы в делах уже решены.Близнецы 18 ноября будут настоящими экспериментаторами. Вам захочется изменить все, несмотря на сложившиеся ситуации. Стоит не забывать о внимательности, так как возможны ошибки при подписании сделок. Благосклоннее стоит относится к близким друзьям, они вам еще неоднократно помогут и выручат.У Раков 18 ноября дела, связанные с работой, пройдут как по маслу. Но это не значит, что желаемого будет достичь легко – меньше говорите, больше делайте. Не стоит совершать скоропалительных выводов и торопливых шагов. Не исключены неожиданные встречи, которые принесут вам радость.В этот день у Львов жизненный потенциал на высоком уровне. Благоприятным будет день и для физических нагрузок, а вот злоупотреблять спиртными напитками не стоит. Что касается работы, то Львы могут подняться по служебной лестнице. Хорошие идеи и смелые планы удастся вскоре воплотить.Дев 18 ноября ожидает неплохой день. Можно не напрягаться, заниматься тем, что нравится, избегать общения с неприятными людьми – это не принесет никаких проблем. У Дев появится шанс наладить отношения с теми, с кем были в ссоре. Умение признавать ошибки окажется полезным.Весам не стоит заниматься самолечением, лучше выкроить время на посещение врача. Зато проблем не возникнет на работе и в личных вопросах. День благоприятен для заключения сделок, договоров, заключения браков.У Скорпионов 18 ноября день пройдет неплохо, позволяя реализовать свои планы. Ваши целеустремленность и настойчивость принесут плоды. Стоит обратить внимание на расходы, гороскоп рекомендует избегать крупных трат. Скорпионам в этот день лучше избегать советов и решать проблемы без какой-либо помощи.Стрельцов ждет сложный период, так как придется тратить время на нерешенные проблемы в отношениях, а также старые планы и цели. Стрельцам не удастся осуществить и половину намеченных планов, вас постоянно будут отвлекать коллеги или новые поручения от начальства. Со второй половинкой также возможны споры.Козерогам гороскоп обещает нервный день в плане отношений. Не стоит вступать в конфликты, они могут послужить поводом для негативных перемен. Однако не стоит нервничать по пустякам, на многие события вы реагируете остро. Воздержитесь от резких замечаний и критики в адрес людей, которые вам дороги.Водолеям следует быть осторожными в деловом общении, вами легко манипулировать, поэтому вы можете взять на себя невыполнимые обязательства. В супружестве возможна двойственная ситуация, основанная на вашей повышенной чувствительности и излишней независимости. Вероятно, вам придется окончательно определиться по отношению к своему партнеру.Рыбам рекомендуется навести порядок в своих чувствах, восстановить отношения с людьми из близкого окружения, с которыми вы были в ссоре. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы избежать конфликта. Если есть возможность, проведите этот день на природе. К концу дня вы сможете избавиться от беспричинной тревоги и раздражительности.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп