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Каладзе пригрозил чиновникам увольнением за игнорирование проблем
Каладзе пригрозил чиновникам увольнением за игнорирование проблем
Каладзе обещал увольнять руководителей районных администраций столицы за невнимание к проблемам граждан 17.11.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе дал строгое предупреждение главам районных администраций не оставлять ни одного сигнала и обращения жителей города без внимания и реагирования."Общество ждет от нас еще большего, поэтому проявляйте особое отношение к нуждам жителей ваших районов. Не должно быть каких-либо барьеров даже для встречи с руководителем администрации, для получения информации", - заявил Каладзе на заседании городского правительства в среду.Каладзе рассказал о планах на 2022 год&gt;&gt;Он призвал руководителей районных администраций поддерживать максимальную коммуникацию с жителями, максимально быстро реагировать на их просьбы и звонки. Мэр привел в пример случаи, когда жители звонили в районные администрации и сообщали об актах вандализма в парках, но никакого реагирования не было.Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года, и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

Каладзе пригрозил чиновникам увольнением за игнорирование проблем

13:29 17.11.2021 (обновлено: 13:47 17.11.2021)
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyКаха Каладзе на презентации
Каха Каладзе на презентации - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
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Каладзе обещал увольнять руководителей районных администраций столицы за невнимание к проблемам граждан
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе дал строгое предупреждение главам районных администраций не оставлять ни одного сигнала и обращения жителей города без внимания и реагирования.
"Общество ждет от нас еще большего, поэтому проявляйте особое отношение к нуждам жителей ваших районов. Не должно быть каких-либо барьеров даже для встречи с руководителем администрации, для получения информации", - заявил Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Каладзе рассказал о планах на 2022 год>>
Он призвал руководителей районных администраций поддерживать максимальную коммуникацию с жителями, максимально быстро реагировать на их просьбы и звонки. Мэр привел в пример случаи, когда жители звонили в районные администрации и сообщали об актах вандализма в парках, но никакого реагирования не было.

"Такое отношение категорически неприемлемо. За подобное будет отвечать не конкретный сотрудник, который получит только замечание или будет оштрафован, а вы, руководители районных администраций. Вплоть до увольнения", - предупредил Каладзе.

Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года, и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.
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