https://sputnik-georgia.ru/20211117/maksimum-kommunikatsii-s-zhitelyami-goroda---rasporyazhenie-mera-tbilisi-podchinennym-262142063.html

Каладзе пригрозил чиновникам увольнением за игнорирование проблем

Каладзе пригрозил чиновникам увольнением за игнорирование проблем

Каладзе обещал увольнять руководителей районных администраций столицы за невнимание к проблемам граждан 17.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе дал строгое предупреждение главам районных администраций не оставлять ни одного сигнала и обращения жителей города без внимания и реагирования."Общество ждет от нас еще большего, поэтому проявляйте особое отношение к нуждам жителей ваших районов. Не должно быть каких-либо барьеров даже для встречи с руководителем администрации, для получения информации", - заявил Каладзе на заседании городского правительства в среду.Каладзе рассказал о планах на 2022 год>>Он призвал руководителей районных администраций поддерживать максимальную коммуникацию с жителями, максимально быстро реагировать на их просьбы и звонки. Мэр привел в пример случаи, когда жители звонили в районные администрации и сообщали об актах вандализма в парках, но никакого реагирования не было.Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года, и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе