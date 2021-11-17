https://sputnik-georgia.ru/20211117/na-ukreplenie-avariynykh-domov-v-rustavi-vydelyat-bolee-4-mln-lari-262140149.html

На укрепление аварийных домов в Рустави выделят более 4 млн лари

На укрепление аварийных домов в Рустави выделят более 4 млн лари

Мэрия Рустави в ближайшее время объявит тендер и выявит компанию, которая займется аварийными домами в городе 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T12:29+0400

2021-11-17T12:29+0400

2021-11-17T12:41+0400

общество

новости

грузия

рустави

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/36/241153646_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_51841dca2e7053195bc83c5164ac5b3a.jpg

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Более 4 миллионов лари (1,3 млн долларов) выделено в городском бюджете 2022 года на укрепление аварийных домов в Рустави (11 км от Тбилиси ), заявила новоизбранный мэр города Нино Лацабидзе.Вопрос аварийных домов в Грузии стал особенно актуальным после трагедии в Батуми, где 8 октября рухнул пятиэтажный дом с надстройкой. В результате обрушения погибли девять человек, в том числе трое детей. Стена многоквартирного дома рухнула в Батуми: идет эвакуация жильцов>>"Сегодня я была по нескольким адресам. Встретилась с жителями (аварийных) домов и познакомила их с новыми проектами, по которым очень скоро мы начнем реабилитационные работы. При необходимости, мы сможем привлечь дополнительные средства из центрального бюджета", - отметила Лацабидзе.В первую очередь работы по укреплению фундаментов, стен и несущих конструкций проведут в аварийных домах на улицах Рчеулишвили, Джавахишвили и Тбилисской. Планируется также обновление фасадов и их декоративное оформление.По словам Лацабидзе, уже готово заключение Национального бюро экспертизы имени Самхараули , а также проекты восстановительных работ. В ближайшее время мэрия объявит тендер и выявит компанию-контрактора.Вопросом сноса аварийных домов собирается вплотную заняться и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Как ранее заявил градоначальник, в ближайшие четыре года на месте 10 тысяч аварийных домов будут построены новые. В укреплении аварийных зданий старой постройки городские власти не видят смысла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211012/v-tbilisi-budut-ne-ukreplyat-avariynye-doma-a-stroit-na-ikh-meste-novye-260442903.html

рустави

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, рустави