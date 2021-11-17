https://sputnik-georgia.ru/20211117/polskie-pogranichniki-pustili-gaz-po-bezhentsam-iz-stran-blizhnego-vostoka-i-afriki---video-262135922.html

Газ и водометы: как встретила Польша мигрантов на границе - видео

Газ и водометы: как встретила Польша мигрантов на границе - видео

Польские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе Беларуси и Польши. В ход также пошли водометы и светошумовые гранаты. Смотрите в... 17.11.2021, Sputnik Грузия

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Обострение случилось после того, как беженцы попытались прорваться через КПП. Некоторые мигранты бросали в поляков камни. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Беженцы из стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Западную Европу с лета. К ноябрю их поток увеличился до двух тысяч человек. В Беларуси, на границе с Польшей, они построили стихийный лагерь из веток. Минск помогает беженцам палатками, продуктами питания и одеждой. Sputnik Беларусь оказался на месте событий в разгар обострения.

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