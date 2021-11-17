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Газ и водометы: как встретила Польша мигрантов на границе - видео
Газ и водометы: как встретила Польша мигрантов на границе - видео
Польские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе Беларуси и Польши. В ход также пошли водометы и светошумовые гранаты. Смотрите в... 17.11.2021, Sputnik Грузия
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Обострение случилось после того, как беженцы попытались прорваться через КПП. Некоторые мигранты бросали в поляков камни. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Беженцы из стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Западную Европу с лета. К ноябрю их поток увеличился до двух тысяч человек. В Беларуси, на границе с Польшей, они построили стихийный лагерь из веток. Минск помогает беженцам палатками, продуктами питания и одеждой. Sputnik Беларусь оказался на месте событий в разгар обострения.
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видео, мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, видео

Газ и водометы: как встретила Польша мигрантов на границе - видео

10:36 17.11.2021 (обновлено: 10:57 17.11.2021)
© video : Sputnik Belarus
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Польские пограничники применили слезоточивый газ против мигрантов на границе Беларуси и Польши. В ход также пошли водометы и светошумовые гранаты. Смотрите в видео кадры с места противостояния
Обострение случилось после того, как беженцы попытались прорваться через КПП. Некоторые мигранты бросали в поляков камни.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Беженцы из стран Ближнего Востока и Африки пытаются попасть в Западную Европу с лета. К ноябрю их поток увеличился до двух тысяч человек. В Беларуси, на границе с Польшей, они построили стихийный лагерь из веток.
Минск помогает беженцам палатками, продуктами питания и одеждой. Sputnik Беларусь оказался на месте событий в разгар обострения.
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