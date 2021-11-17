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Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео
Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео
Уверенности питомцу не занимать. Он точно знает, что делать и как для достижения цели 17.11.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как девушка садится напротив своего кота и начинает его гладить. Буквально в ту же секунду в кадр врывается немецкая овчарка. Питомец легонько бьет своим носом девушку по лицу, ложится рядом с котом и кладет свою лапу на руку хозяйки, не давая ей гладить пушистого. Когда она убирает руку, овчарка просто ложится перед котом, перегораживая к нему путь.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собаки, кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео

14:51 17.11.2021
CC0 / Pixabay / Немецкая овчарка
Немецкая овчарка - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
CC0 / Pixabay /
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Уверенности питомцу не занимать. Он точно знает, что делать и как для достижения цели
 
На кадрах видно, как девушка садится напротив своего кота и начинает его гладить. Буквально в ту же секунду в кадр врывается немецкая овчарка. Питомец легонько бьет своим носом девушку по лицу, ложится рядом с котом и кладет свою лапу на руку хозяйки, не давая ей гладить пушистого. Когда она убирает руку, овчарка просто ложится перед котом, перегораживая к нему путь.
Смотрите на видео также:
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