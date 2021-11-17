https://sputnik-georgia.ru/20211117/revnivaya-ovcharka-iskusno-i-khitro-pomeshala-khozyayke-gladit-kota--video-262146356.html

Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео

Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео

Уверенности питомцу не занимать. Он точно знает, что делать и как для достижения цели 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T14:51+0400

2021-11-17T14:51+0400

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На кадрах видно, как девушка садится напротив своего кота и начинает его гладить. Буквально в ту же секунду в кадр врывается немецкая овчарка. Питомец легонько бьет своим носом девушку по лицу, ложится рядом с котом и кладет свою лапу на руку хозяйки, не давая ей гладить пушистого. Когда она убирает руку, овчарка просто ложится перед котом, перегораживая к нему путь.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собаки, кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео