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Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео
Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео
Уверенности питомцу не занимать. Он точно знает, что делать и как для достижения цели 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T14:51+0400
2021-11-17T14:51+0400
2021-11-17T14:50+0400
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На кадрах видно, как девушка садится напротив своего кота и начинает его гладить. Буквально в ту же секунду в кадр врывается немецкая овчарка. Питомец легонько бьет своим носом девушку по лицу, ложится рядом с котом и кладет свою лапу на руку хозяйки, не давая ей гладить пушистого. Когда она убирает руку, овчарка просто ложится перед котом, перегораживая к нему путь.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , собаки, кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Ревнивая овчарка искусно и хитро помешала хозяйке гладить кота – видео
Уверенности питомцу не занимать. Он точно знает, что делать и как для достижения цели
На кадрах видно, как девушка садится напротив своего кота и начинает его гладить. Буквально в ту же секунду в кадр врывается немецкая овчарка. Питомец легонько бьет своим носом девушку по лицу, ложится рядом с котом и кладет свою лапу на руку хозяйки, не давая ей гладить пушистого. Когда она убирает руку, овчарка просто ложится перед котом, перегораживая к нему путь.
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