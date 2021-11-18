https://sputnik-georgia.ru/20211118/baku-i-erevan-zayavili-o-strelbe-na-granitse-262178596.html

Баку и Ереван заявили о стрельбе на границе

Баку и Ереван заявили о стрельбе на границе

Ереван сообщил о вторжении ВС Азербайджана на территорию страны 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T14:16+0400

2021-11-18T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Армянские и азербайджанские власти сообщают об обстрелах на границе двух стран, передает РИА Новости.Минобороны Азербайджана в четверг заявило об обстреле своих позиций вооруженными силами Армении. До этого Минобороны Армении сообщило о беспорядочном огне азербайджанских ВС на северном участке границы. Сейчас ситуация относительно спокойная.Причины и последствия обострения на армяно-азербайджанской границе - взгляд из Тбилиси>>"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен", – говорится в заявлении военного ведомства Азербайджана.До этого Ереван сообщил о вторжении ВС Азербайджана на территорию страны. По данным Минобороны Армении, в результате эскалации погиб один военнослужащий, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В Баку заявили о гибели семерых азербайджанских солдат, еще десять ранены.Позже Ереван обратился к Москве с просьбой защитить территориальную целостность страны. Министр обороны РФ провел телефонный разговор с армянским и азербайджанским коллегами, после чего военное ведомство РФ заявило о прекращении огня.Все независимые государства Закавказья выдвигали в 1918-1920 годах территориальные претензии друг к другу. Армения и Азербайджан спорили за принадлежность Карабаха, Зангезура и Нахичевани (впоследствии Карабах и Нахичевань будут переданы Азербайджану, а Зангезур — Армении).В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/situatsii-na-granitse-armenii-i-azerbaydzhana-nakalyaetsya-storony-obvinyayut-drug-druga-262128408.html

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