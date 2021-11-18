https://sputnik-georgia.ru/20211118/goroskop-na-segodnya-19-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262160413.html

Гороскоп на сегодня 19 ноября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 19 ноября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 19 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение, кому наладить личную жизнь, а кого предостерегает от возможных неприятностей

2021-11-18T09:52+0400

2021-11-18T09:52+0400

2021-11-18T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 19 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 19 ноября придется заниматься делами, от которых предпочли бы уклониться или встречаться с людьми, которые не вызывают теплых чувств. От незапланированных поездок лучше отказаться, они не принесут позитивных эмоций. Лучше посвятите вечер детям и семье, это пойдет всем на пользу.Благоприятный день ожидает Тельцов-карьеристов, 19 ноября у них появится возможность подняться по служебной лестнице. Но нельзя говорить, что это дается им легко, ведь запас энергии не бесконечный. Поэтому к концу дня Тельцы могут почувствовать, что совершенно выбились из сил.В финансовой сфере у Близнецов 19 ноября возникнут проблемы, поэтому вам не удастся сделать покупки, которые так хотели. Поэтому отложите незапланированные покупки, чтобы перепланировать бюджет. Вероятно, вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией, но лучше воздержаться от легкомыслия и пустых обещаний.Ракам 19 ноября стоит быть осторожными с самого утра, принимать взвешенные решения, и тогда вы добьетесь успеха. Однако оставаться хладнокровными трудно, поэтому многие представители знака рискуют стать жертвами своих эмоций. Тяжелым и физическим трудом лучше не заниматься.У Львов 19 ноября будет удачным, легким и интересным. Интересные идеи Львам удастся воплотить в жизнь. Также легко представители знака будут находить общий язык даже с недавними недоброжелателями, которые превратятся в союзников. Хорошо складываются и поездки, которые принесут массу приятных впечатлений.У Дев 19 ноября благоприятный день для финансовых операций, звезды обещают вам прибыль. Ваш энтузиазм положительно скажется на деле и захватит окружающих, готовых пойти на сотрудничество. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но в какую сторону - зависит только от вас.19 ноября звезды обещают порадовать Весов – день будет складываться удачно, радовать приятными совпадениями и возможностями. Весам также удастся урегулировать давние семейные разногласия, споры, которые нарушали гармонию. В целом, представителям знака можно расслабиться, и провести вечер в приятной компании.Скорпионам 19 ноября стоит быть осторожными и осмотрительными. Вам придется корректировать свои планы и поведение, чтобы дела разрешились без проблем. Внимательными стоит быть и с финансами, стоит отложить крупные покупки до лучших времен. Стрельцам 19 ноября грозит опасность извне, лучше ограничьтесь малым количеством дел и отсидитесь дома. Несмотря на все, срочные дела все же ждут, но не стоит паниковать - сохраняйте спокойствие. В этот день вам будет довольно трудно поддерживать уровень общения, принятый в компании, в которой вы будете находиться.Представителей знака Козерог 19 ноября ждет день обманов, разочарований в партнерах, которые принесут неприятности. Внимание стоит обратить на здоровье – возможны недомогания, головная боль. Постарайтесь не принимать близко к сердцу критику со стороны других. Сложности возможны и в финансовой сфере.Водолеям 19 ноября лучше сохранять серьезность и не придавать большого значения пустякам. Именно этот подход позволит вам добиться успеха. Водолеев могут посетить и новые идеи, но прежде чем начать их воплощать, стоит все хорошо обдумать. В личной жизни также не идете на поводу у эмоций, иначе разрушите то, над чем так долго работали.Рыбам 19 ноября придется заняться решением старых проблем, вернуться к вопросам, которые их раньше волновали. Чтобы предотвратить риски в делах, стоит обратиться за помощью к влиятельному человеку. Стрессов и перемен не намечается, поэтому представители этого знака могут расслабиться.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп