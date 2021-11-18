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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211118/kovid-statistika-gruzii-za-sutki-vylechilos-bolshe-chem-zarazilos-262175133.html
Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
В клиниках Грузии к этому времени 1 637 тяжелых ковид-пациентов, 383 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T12:31+0400
2021-11-18T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 320 человек, что на 874 больше новых инфицированных - 4 446.С начала пандемии побороть инфекцию сумели 737 316 человек, а зафиксировано всего 800 293 случая заражения."Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция&gt;&gt;Показатель смертности по-прежнему высокий - по официальным данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 77 человек. Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 289 человек.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 646 случаев заболевания коронавирусом.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 819, Шида Картли – 422, Самегрело - Земо Сванети – 387, Кахети – 315, Квемо Картли – 258, Аджария – 190, Самцхе-Джавахети – 144, Гурия – 117, Мцхета-Мтианети – 90, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 58.На данный момент в Грузии 52 613 активных случаев заболевания, из них 6 614 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 637 пациентов тяжелое, из них 383 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 175 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 43 987 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных зонах остаются 52 человека, в самоизоляции – 45 081.В Грузии за последние сутки сделано 50 026 тестов на коронавирус: 31 072 – на антиген и 18 954 – ПЦР-тест.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 17 ноября, составляет 8.89%, за две недели – 9,63%, за семь дней – 9,05%.За сутки в Грузии вакцинировались 7 307 человек. Всего в стране сделано 2 074 270 прививок. Полный курс вакцинации прошли 34% взрослого населения.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211115/posle-starta-pooschritelnoy-programmy-v-gruzii-privilis-desyat-tysyach-pensionerov-262094843.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось

12:31 18.11.2021
© AP Photo / Omar MarquesЭпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице в реанимации
Эпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице в реанимации - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Omar Marques
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В клиниках Грузии к этому времени 1 637 тяжелых ковид-пациентов, 383 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 320 человек, что на 874 больше новых инфицированных - 4 446.
С начала пандемии побороть инфекцию сумели 737 316 человек, а зафиксировано всего 800 293 случая заражения.
"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция>>
Показатель смертности по-прежнему высокий - по официальным данным, за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 77 человек. Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 289 человек.
В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 646 случаев заболевания коронавирусом.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 819, Шида Картли – 422, Самегрело - Земо Сванети – 387, Кахети – 315, Квемо Картли – 258, Аджария – 190, Самцхе-Джавахети – 144, Гурия – 117, Мцхета-Мтианети – 90, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 58.
На данный момент в Грузии 52 613 активных случаев заболевания, из них 6 614 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 637 пациентов тяжелое, из них 383 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 175 пациентов помещены в ковид-гостиницы. 43 987 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных зонах остаются 52 человека, в самоизоляции – 45 081.
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
Пятая волна
Поощрительная программа: в Грузии от коронавируса привились 10 тыс пожилых людей
15 ноября, 21:16
В Грузии за последние сутки сделано 50 026 тестов на коронавирус: 31 072 – на антиген и 18 954 – ПЦР-тест.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 17 ноября, составляет 8.89%, за две недели – 9,63%, за семь дней – 9,05%.
За сутки в Грузии вакцинировались 7 307 человек. Всего в стране сделано 2 074 270 прививок. Полный курс вакцинации прошли 34% взрослого населения.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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