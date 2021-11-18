Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/sobaka-ne-smogla-nayti-ischeznuvshuyu-u-nee-na-glazakh-khozyayku--smeshnoe-video-262192557.html
Собака не смогла найти исчезнувшую у нее на глазах хозяйку – смешное видео
Собака не смогла найти исчезнувшую у нее на глазах хозяйку – смешное видео
Девушка упала на пол и накрылась одеялом в паре метров от собаки, но пушистую это совсем не волнует 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T17:28+0400
2021-11-18T17:28+0400
видеоклуб
собака
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24780/96/247809669_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0ada5509bd5c3c3ad18a9342d3f49a7d.png
На кадрах видно, как собака по кличке Марта бежит от хозяйки в сторону двери и выбегает из комнаты, почти сразу же разворачиваясь. В этот же момент девушка с одеялом в руках быстро ложится на пол и накрывается одеялом. Видно, что Марта в это время повернута мордой к происходящему, но она не замечает ничего странного и с удивлением смотрит по сторонам, хотя девушка лежит в метре от нее. И только через пару десятков секунд собака решает приподнять одеяло, где обнаруживается хозяйка.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24780/96/247809669_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_c14fc8680934aab07bd7676432922592.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Собака не смогла найти исчезнувшую у нее на глазах хозяйку – смешное видео

17:28 18.11.2021
© Youtube / Alex WardСобака не может найти "исчезнувшую" на глазах хозяйку – забавное видео
Собака не может найти исчезнувшую на глазах хозяйку – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Youtube / Alex Ward
Подписаться на
Девушка упала на пол и накрылась одеялом в паре метров от собаки, но пушистую это совсем не волнует
На кадрах видно, как собака по кличке Марта бежит от хозяйки в сторону двери и выбегает из комнаты, почти сразу же разворачиваясь. В этот же момент девушка с одеялом в руках быстро ложится на пол и накрывается одеялом. Видно, что Марта в это время повернута мордой к происходящему, но она не замечает ничего странного и с удивлением смотрит по сторонам, хотя девушка лежит в метре от нее. И только через пару десятков секунд собака решает приподнять одеяло, где обнаруживается хозяйка.
Смотрите на видео также:
"Ты знаешь собачий?": девушка гавкнула на собаку и ужасно ее удивила
Слишком драматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила соцсети
Девушка решила раскрыть свое имя собакам, и их реакция бесценна
Девушка придумала оргинальный розыгрыш для невысоких собак
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек
17:16Саакашвили осмотрит еще один консилиум
17:03Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты
16:48В Тбилиси, Батуми и Рустави выявили незаконные пункты сдачи ковид-тестов
16:16В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году
16:01Из ста ковид-инфицированных детей девять нуждаются в госпитализации - Чхаидзе
15:46В Тбилиси с нового года вводятся абонементы на общественный транспорт
15:31В Грузии стартовали многонациональные военные учения Maple Arch
15:01Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео
14:25Пытки и угроза изнасилования - прокуратура Грузии о деле экс-начальника глданской тюрьмы
14:16Баку и Ереван заявили о стрельбе на границе
14:01Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
13:29Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
13:01Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
12:46Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже
12:31Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
12:16Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд
12:01"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
11:32Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
11:17Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости