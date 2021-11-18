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Собака не смогла найти исчезнувшую у нее на глазах хозяйку – смешное видео
Собака не смогла найти исчезнувшую у нее на глазах хозяйку – смешное видео
Девушка упала на пол и накрылась одеялом в паре метров от собаки, но пушистую это совсем не волнует 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T17:28+0400
2021-11-18T17:28+0400
2021-11-18T17:28+0400
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На кадрах видно, как собака по кличке Марта бежит от хозяйки в сторону двери и выбегает из комнаты, почти сразу же разворачиваясь. В этот же момент девушка с одеялом в руках быстро ложится на пол и накрывается одеялом. Видно, что Марта в это время повернута мордой к происходящему, но она не замечает ничего странного и с удивлением смотрит по сторонам, хотя девушка лежит в метре от нее. И только через пару десятков секунд собака решает приподнять одеяло, где обнаруживается хозяйка.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Собака не смогла найти исчезнувшую у нее на глазах хозяйку – смешное видео
Девушка упала на пол и накрылась одеялом в паре метров от собаки, но пушистую это совсем не волнует
На кадрах видно, как собака по кличке Марта бежит от хозяйки в сторону двери и выбегает из комнаты, почти сразу же разворачиваясь. В этот же момент девушка с одеялом в руках быстро ложится на пол и накрывается одеялом. Видно, что Марта в это время повернута мордой к происходящему, но она не замечает ничего странного и с удивлением смотрит по сторонам, хотя девушка лежит в метре от нее. И только через пару десятков секунд собака решает приподнять одеяло, где обнаруживается хозяйка.
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