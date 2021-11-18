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"Зенит" - "Олимпия Милан": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
"Зенит" - "Олимпия Милан": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Олимпия Милан" 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T09:36+0400
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спорт
баскетбол
евролига
прогноз на баскетбольный матч
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Питерский "Зенит" продолжает удивлять. Подопечные Хавьера Паскуаля выиграли четыре подряд матча в Евролиге и поднялись уже на пятое место в регулярном чемпионате.Последней "жертвой" российского клуба стала берлинская "Альба". Два дня назад "Зенит" на своем паркете обыграл немцев со счетом 75:66. При этом стоит отметить, что впервые за четыре встречи питерский клуб не преодолел отметку в 80 набранных очков."Олимпия Милан" второй раз за три дня сыграет в России. 17 ноября итальянцы приехали в Казань в гости к УНИКС-у в статусе одного из лидеров Евролиги, но неожиданно получили от хозяев -20 очков, проиграв 71:91. Гости не смогли победить ни в одной из четвертей.Если говорить откровенно, то меня немного удивила линия, выставленная на предстоящий матч. По мнению букмекеров фаворитом является "Зенит", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,8 (против 1,97 у гостей).Дело в том, что "Зенит", в основном, обыгрывал клубы, которые располагаются ниже него в турнирной таблице. А вот "Барселоне", "Реалу". ЦСКА – питерская команда уступила. Лично мне кажется, что "Милан" сделает выводы из поражения в Казани и в ускоренном темпе проведет работу над ошибками. В этом противостоянии я предложу сыграть чистую победу итальянцев.Ставка: "Олимпия Милан" победит за 1,97.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч

"Зенит" - "Олимпия Милан": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

09:36 18.11.2021 (обновлено: 20:42 18.11.2021)
© photo: Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч "Зенит" - "Альба"
Баскетбол. Евролига. Матч Зенит - Альба - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Александр Гальперин
/
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Зенит" и "Олимпия Милан"
Питерский "Зенит" продолжает удивлять. Подопечные Хавьера Паскуаля выиграли четыре подряд матча в Евролиге и поднялись уже на пятое место в регулярном чемпионате.
Последней "жертвой" российского клуба стала берлинская "Альба". Два дня назад "Зенит" на своем паркете обыграл немцев со счетом 75:66. При этом стоит отметить, что впервые за четыре встречи питерский клуб не преодолел отметку в 80 набранных очков.
"Олимпия Милан" второй раз за три дня сыграет в России. 17 ноября итальянцы приехали в Казань в гости к УНИКС-у в статусе одного из лидеров Евролиги, но неожиданно получили от хозяев -20 очков, проиграв 71:91. Гости не смогли победить ни в одной из четвертей.
© photo: Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБаскетбол. Евролига. Матч УНИКС - "Олимпия"
Баскетбол. Евролига. Матч УНИКС - Олимпия - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
Баскетбол. Евролига. Матч УНИКС - "Олимпия"
© photo: Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Если говорить откровенно, то меня немного удивила линия, выставленная на предстоящий матч. По мнению букмекеров фаворитом является "Зенит", на победу которого можно поставить с коэффициентом 1,8 (против 1,97 у гостей).
Дело в том, что "Зенит", в основном, обыгрывал клубы, которые располагаются ниже него в турнирной таблице. А вот "Барселоне", "Реалу". ЦСКА – питерская команда уступила. Лично мне кажется, что "Милан" сделает выводы из поражения в Казани и в ускоренном темпе проведет работу над ошибками. В этом противостоянии я предложу сыграть чистую победу итальянцев.
Ставка: "Олимпия Милан" победит за 1,97.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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