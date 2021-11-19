Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211119/goroskop-na-segodnya-20-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262201986.html
Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021 по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021 по знакам зодиака
Астрологический прогноз на субботу, 20 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегают от грядущих неприятностей.
2021-11-19T09:52+0400
2021-11-19T09:52+0400
гороскоп
астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/36/246373650_0:98:1041:684_1920x0_80_0_0_f9f568a1a44b761a7f4894d44854103b.jpg
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнов 20 ноября ожидает благоприятный день, сулящий поддержку от коллег, друзей, родственников. Хороший период для романтических отношений. Шансы добиться успеха в делах очень высоки. Не исключены и полезные знакомства, которыми не стоит пренебрегать.Тельцов 20 ноября ждет необычный день, вам придется контактировать с людьми, которые не любят строить планы и не думают о последствиях. Поэтому избежать суеты и неразберихи вряд ли удастся. Крупные покупки делать стоит только в случае необходимости.У Близнецов 20 ноября день будет довольно сложным. Придется проявлять настойчивость, чтобы добиться своего. Вероятны и домашние хлопоты, надо будет уделить время накопившимся делам. Ваши знания и навыки могут пригодится кому-то из близких, не отказывайте им в помощи.Ракам 20 ноября стоит быть осторожными с документами, а лучше отложить решение серьезных вопросов. Лучше уделите время родным, так как ваше внимание все это время было сосредоточено на работе. Забота о личной жизни поможет ненадолго забыть о важных делах.У Львов 20 ноября отлично сработает интуиция, которая поможет в принятии правильных решений. День также порадует победами на работе и своевременными денежными поступлениями. А вот в личной жизни наступают перемены – скорее всего Львы захотят порвать отношения со своей второй половинкой.Дев 20 ноября ожидает удачный день - без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека. Гороскоп также советует представителям знака искать что-то хорошее в происходящем и радоваться мелочам.У Весов 20 ноября подходящий день для начала новых проектов, особенно если они требуют находчивости и творческого подхода. Однако начинать их стоит только в том случае, если уверены, что справитесь с ними в одиночку. Также это наиболее подходящее время для домашних дел, не требующих особых усилий.Успеху Скорпионов 20 ноября могут помешать только ваша неорганизованность и желание решить несколько вопросов сразу. Возможны деловые предложения, которые вас могут заинтересовать. Устав от суеты, вечер лучше провести в спокойной обстановке, в кругу семьи.Стрельцам 20 ноября придется потратить большинство времени на домашние хлопоты. Однако сидеть без дела тоже не стоит, вы рискуете потерять выгодную позицию. Возможно, Стрельцы получат встретят человека, который сделает заманчивое предложение о дополнительном заработке. В целом день у Стрельцов активный – благоприятно пройдут занятия спортом.У Козерогов 20 ноября жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Вам стоит проявить выносливость и настойчивость, чтобы достичь хороших результатов в делах. Постарайтесь внести в жизнь некоторое разнообразие, займитесь тем, что долго откладывали.Водолеев 20 ноября ждут неожиданности, которые будут не слишком приятными и заставят вас волноваться. Однако вам удастся взять себя в руки. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение о вас, так у Водолеев появятся новые союзники и друзья. На вечер нежелательно планировать утомительные дела.Рыбам 20 ноября не стоит ждать головокружительных предложений. День пройдет спокойно и умеренно. Однако могут возникнуть мелкие разногласия и конфликты, но им не стоит предавать большого значения. В романтических отношениях Рыбам лучше проявить инициативу первыми.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/36/246373650_0:0:1041:781_1920x0_80_0_0_514673bbca331c220265bd92b0b927e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021 по знакам зодиака

09:52 19.11.2021
© photo : ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.Планетарная туманность NGC 2371 в созвездии Близнецы
Планетарная туманность NGC 2371 в созвездии Близнецы - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo : ESA/Hubble & NASA, R. Wade et al.
Подписаться на
Астрологический прогноз на субботу, 20 ноября, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
Овнов 20 ноября ожидает благоприятный день, сулящий поддержку от коллег, друзей, родственников. Хороший период для романтических отношений. Шансы добиться успеха в делах очень высоки. Не исключены и полезные знакомства, которыми не стоит пренебрегать.
Тельцов 20 ноября ждет необычный день, вам придется контактировать с людьми, которые не любят строить планы и не думают о последствиях. Поэтому избежать суеты и неразберихи вряд ли удастся. Крупные покупки делать стоит только в случае необходимости.
У Близнецов 20 ноября день будет довольно сложным. Придется проявлять настойчивость, чтобы добиться своего. Вероятны и домашние хлопоты, надо будет уделить время накопившимся делам. Ваши знания и навыки могут пригодится кому-то из близких, не отказывайте им в помощи.
Ракам 20 ноября стоит быть осторожными с документами, а лучше отложить решение серьезных вопросов. Лучше уделите время родным, так как ваше внимание все это время было сосредоточено на работе. Забота о личной жизни поможет ненадолго забыть о важных делах.
У Львов 20 ноября отлично сработает интуиция, которая поможет в принятии правильных решений. День также порадует победами на работе и своевременными денежными поступлениями. А вот в личной жизни наступают перемены – скорее всего Львы захотят порвать отношения со своей второй половинкой.
Дев 20 ноября ожидает удачный день - без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека. Гороскоп также советует представителям знака искать что-то хорошее в происходящем и радоваться мелочам.
У Весов 20 ноября подходящий день для начала новых проектов, особенно если они требуют находчивости и творческого подхода. Однако начинать их стоит только в том случае, если уверены, что справитесь с ними в одиночку. Также это наиболее подходящее время для домашних дел, не требующих особых усилий.
Успеху Скорпионов 20 ноября могут помешать только ваша неорганизованность и желание решить несколько вопросов сразу. Возможны деловые предложения, которые вас могут заинтересовать. Устав от суеты, вечер лучше провести в спокойной обстановке, в кругу семьи.
Стрельцам 20 ноября придется потратить большинство времени на домашние хлопоты. Однако сидеть без дела тоже не стоит, вы рискуете потерять выгодную позицию. Возможно, Стрельцы получат встретят человека, который сделает заманчивое предложение о дополнительном заработке. В целом день у Стрельцов активный – благоприятно пройдут занятия спортом.
У Козерогов 20 ноября жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Вам стоит проявить выносливость и настойчивость, чтобы достичь хороших результатов в делах. Постарайтесь внести в жизнь некоторое разнообразие, займитесь тем, что долго откладывали.
Водолеев 20 ноября ждут неожиданности, которые будут не слишком приятными и заставят вас волноваться. Однако вам удастся взять себя в руки. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение о вас, так у Водолеев появятся новые союзники и друзья. На вечер нежелательно планировать утомительные дела.
Рыбам 20 ноября не стоит ждать головокружительных предложений. День пройдет спокойно и умеренно. Однако могут возникнуть мелкие разногласия и конфликты, но им не стоит предавать большого значения. В романтических отношениях Рыбам лучше проявить инициативу первыми.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:10Мода для священников: в Бельгии состоялось необычное дефиле - фото
09:51Госдеп США еще раз призвал власти Грузии "достойно и справедливо" относиться к Саакашвили
09:20Курс лари на пятницу – 3,1303 GEL/$1
09:01Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
08:44Напряженная ночь после обморока Саакашвили - главный вопрос остается без ответа
08:31Немецкая группа De-Phazz выступит в Тбилиси в ноябре
07:32Куда вывозятся грузинские хурма и корольки
07:01В Грузии пересчитали падение экономики в 2020 году - что говорит статистика
03:04"Грузинская мечта" не против перевода Саакашвили в гражданскую клинику
01:00В Тбилиси уже готовятся к Новому году: как ставили главную елку Грузии - видео
00:49Две группы врачей обсудили состояние Саакашвили с главой Минздрава Грузии
00:28Группа врачей заявила об остром критическом состоянии Саакашвили
ВчераЭкс-канцлер Австрии лишен депутатской неприкосновенности
ВчераЦена на газ в разных странах мира
ВчераСаакашвили пока остается в реанимационном отделении тюремной больницы
Вчера"Нацдвижение" после обморока Саакашвили анонсировало акцию протеста в Тбилиси
ВчераСаакашвили находится в реанимации тюремной больницы
ВчераНаблюдавшая за состоянием Саакашвили группа врачей встречается с министром
ВчераСлужба госинспектора продолжает опрос свидетелей по делу Саакашвили
ВчераCостояние здоровья Саакашвили стабильное - пенитенциарная служба