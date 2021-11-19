https://sputnik-georgia.ru/20211119/goroskop-na-segodnya-20-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262201986.html

Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 ноября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на субботу, 20 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегают от грядущих неприятностей.

2021-11-19T09:52+0400

2021-11-19T09:52+0400

2021-11-19T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 20 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнов 20 ноября ожидает благоприятный день, сулящий поддержку от коллег, друзей, родственников. Хороший период для романтических отношений. Шансы добиться успеха в делах очень высоки. Не исключены и полезные знакомства, которыми не стоит пренебрегать.Тельцов 20 ноября ждет необычный день, вам придется контактировать с людьми, которые не любят строить планы и не думают о последствиях. Поэтому избежать суеты и неразберихи вряд ли удастся. Крупные покупки делать стоит только в случае необходимости.У Близнецов 20 ноября день будет довольно сложным. Придется проявлять настойчивость, чтобы добиться своего. Вероятны и домашние хлопоты, надо будет уделить время накопившимся делам. Ваши знания и навыки могут пригодится кому-то из близких, не отказывайте им в помощи.Ракам 20 ноября стоит быть осторожными с документами, а лучше отложить решение серьезных вопросов. Лучше уделите время родным, так как ваше внимание все это время было сосредоточено на работе. Забота о личной жизни поможет ненадолго забыть о важных делах.У Львов 20 ноября отлично сработает интуиция, которая поможет в принятии правильных решений. День также порадует победами на работе и своевременными денежными поступлениями. А вот в личной жизни наступают перемены – скорее всего Львы захотят порвать отношения со своей второй половинкой.Дев 20 ноября ожидает удачный день - без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека. Гороскоп также советует представителям знака искать что-то хорошее в происходящем и радоваться мелочам.У Весов 20 ноября подходящий день для начала новых проектов, особенно если они требуют находчивости и творческого подхода. Однако начинать их стоит только в том случае, если уверены, что справитесь с ними в одиночку. Также это наиболее подходящее время для домашних дел, не требующих особых усилий.Успеху Скорпионов 20 ноября могут помешать только ваша неорганизованность и желание решить несколько вопросов сразу. Возможны деловые предложения, которые вас могут заинтересовать. Устав от суеты, вечер лучше провести в спокойной обстановке, в кругу семьи.Стрельцам 20 ноября придется потратить большинство времени на домашние хлопоты. Однако сидеть без дела тоже не стоит, вы рискуете потерять выгодную позицию. Возможно, Стрельцы получат встретят человека, который сделает заманчивое предложение о дополнительном заработке. В целом день у Стрельцов активный – благоприятно пройдут занятия спортом.У Козерогов 20 ноября жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Вам стоит проявить выносливость и настойчивость, чтобы достичь хороших результатов в делах. Постарайтесь внести в жизнь некоторое разнообразие, займитесь тем, что долго откладывали.Водолеев 20 ноября ждут неожиданности, которые будут не слишком приятными и заставят вас волноваться. Однако вам удастся взять себя в руки. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение о вас, так у Водолеев появятся новые союзники и друзья. На вечер нежелательно планировать утомительные дела.Рыбам 20 ноября не стоит ждать головокружительных предложений. День пройдет спокойно и умеренно. Однако могут возникнуть мелкие разногласия и конфликты, но им не стоит предавать большого значения. В романтических отношениях Рыбам лучше проявить инициативу первыми.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака