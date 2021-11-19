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Грузинская кухня не выходя из зала - пассажиров Кутаисского аэропорта ждут новшества
Грузинская кухня не выходя из зала - пассажиров Кутаисского аэропорта ждут новшества
Объединение аэропортов Грузии начинает новый проект для грузинских компаний 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T15:31+0400
2021-11-19T15:31+0400
2021-11-19T15:46+0400
экономика
новости
грузия
грузинская кухня
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии приглашает грузинские компании, ориентированные на национальную кухню, разместить объекты питания в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Строителя. Как говорится в сообщении ведомства, цель Объединения аэропортов - предложить пассажирам аэропорта самые разнообразные продукты и услуги, а также продвигать максимальное количество грузинских компаний. Такой подход, по мнению Объединения, не только разнообразит и обогатит предложение аэропорта, но и позволит грузинским компаниям расширить зону охвата и повысить узнаваемость своего бренда.В Кутаиси до аэропорта из города можно будет добраться на поезде>>"Мы работаем над конкретным проектом - соответствующим образом представить грузинскую кухню в Кутаисском международном аэропорту. Эта ниша еще не заполнена, и мы приглашаем заинтересованные компании к сотрудничеству", - заявила директор Объединения Тамар Арчуадзе.По словам Арчуадзе, для иностранных туристов, которые приезжают в Грузию, будет интересно отведать грузинскую кухню, особенно в регионе Имерети.В аэропорту для грузинских компаний выделили зоны под грузинскую кухню в двух разных локациях - до паспортного контроля – рядом с красивой террасой, и после паспортного контроля. Таким образом, компании смогут разместить свой продукт в двух самых загруженных и "горячих" местах терминала.Потребителями таких кафе будут не только пассажиры, но и встречающие и провожающие.Компания, заинтересованная в работе в аэропорту, должна быть грузинским брендом и иметь опыт работы в этом направлении.Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, отсюда в разные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании. Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают три авиакомпании по 20 направлениям в 11 странах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210623/Esche-tri-aviakompanii-mogut-nachat-operirovanie-v-Kutaisskom-mezhdunarodnom-aeroportu-252103142.html
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экономика, новости, грузия, грузинская кухня, кутаисский международный аэропорт
Грузинская кухня не выходя из зала - пассажиров Кутаисского аэропорта ждут новшества
15:31 19.11.2021 (обновлено: 15:46 19.11.2021)
Объединение аэропортов Грузии начинает новый проект для грузинских компаний
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии приглашает грузинские компании, ориентированные на национальную кухню, разместить объекты питания в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Строителя.
Как говорится в сообщении
ведомства, цель Объединения аэропортов - предложить пассажирам аэропорта самые разнообразные продукты и услуги, а также продвигать максимальное количество грузинских компаний. Такой подход, по мнению Объединения, не только разнообразит и обогатит предложение аэропорта, но и позволит грузинским компаниям расширить зону охвата и повысить узнаваемость своего бренда.
"Мы работаем над конкретным проектом - соответствующим образом представить грузинскую кухню в Кутаисском международном аэропорту. Эта ниша еще не заполнена, и мы приглашаем заинтересованные компании к сотрудничеству", - заявила директор Объединения Тамар Арчуадзе.
По словам Арчуадзе, для иностранных туристов, которые приезжают в Грузию, будет интересно отведать грузинскую кухню, особенно в регионе Имерети.
"Аэропорт - это лицо нашей страны, поэтому важно, чтобы все, чем мы гордимся, было правильно и надлежащим образом представлено. Аэропорт - это первое и последнее впечатление иностранца о нашей стране", - отметила Арчуадзе.
В аэропорту для грузинских компаний выделили зоны под грузинскую кухню в двух разных локациях - до паспортного контроля – рядом с красивой террасой, и после паспортного контроля. Таким образом, компании смогут разместить свой продукт в двух самых загруженных и "горячих" местах терминала.
Потребителями таких кафе будут не только пассажиры, но и встречающие и провожающие.
Компания, заинтересованная в работе в аэропорту, должна быть грузинским брендом и иметь опыт работы в этом направлении.
Кутаисский международный аэропорт - второй по популярности аэропорт в Грузии, отсюда в разные точки мира осуществляют рейсы низкобюджетные авиакомпании.
Кутаисским международным аэропортом в 2020 году воспользовались 183,9 тысячи пассажиров, но до пандемии коронавируса в 2019 году их число составляло 873,6 тысячи человек.
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают три авиакомпании по 20 направлениям в 11 странах.
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