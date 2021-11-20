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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 318
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 318
За последние 24 часа от коронавируса скончались 70 человек, вылечились 2 457 пациентов 20.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 318. Скончались 70 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 808 889 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 457 человек, с начала пандемии - 743 927. Скончались 11 422.За сутки сделано 52 962 теста, в том числе 32 513 на антиген и 20 449 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,15%, за последние 14 дней - 9,39%, за последние семь дней – 9%.К этому времени в Грузии сделано 2 090 036 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 7 293.В карантине в данное время находится 48 человек, в стационарах - 6 471, в ковид-гостиницах – 1 173.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 318

10:54 20.11.2021 (обновлено: 11:42 20.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 70 человек, вылечились 2 457 пациентов
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 318. Скончались 70 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 808 889 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 457 человек, с начала пандемии - 743 927. Скончались 11 422.
За сутки сделано 52 962 теста, в том числе 32 513 на антиген и 20 449 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,15%, за последние 14 дней - 9,39%, за последние семь дней – 9%.
К этому времени в Грузии сделано 2 090 036 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 7 293.
В карантине в данное время находится 48 человек, в стационарах - 6 471, в ковид-гостиницах – 1 173.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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