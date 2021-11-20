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Эпидемия голодовок: как это было - фото
Эпидемия голодовок: как это было - фото
В поддержку Михаила Саакашвили с требованием перевести его в клинику из тюремной больницы голодали представители "Нацдвижения", а также другие его сторонники... 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T01:32+0400
2021-11-20T01:32+0400
2021-11-20T01:35+0400
фотоленты
единое нацдвижение
новости в фотографиях
акции протеста
возвращение и арест саакашвили
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Решение перевести Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимостью прекратить "эпидемию голодовки" в стране, заявила ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. "Хотя мы уделяли максимум внимания голодающим, за последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов", - добавила она.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, единое нацдвижение, новости в фотографиях, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, фото
Эпидемия голодовок: как это было - фото 01:32 20.11.2021 (обновлено: 01:35 20.11.2021)
В поддержку Михаила Саакашвили с требованием перевести его в клинику из тюремной больницы голодали представители "Нацдвижения", а также другие его сторонники. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Решение перевести Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимостью прекратить "эпидемию голодовки" в стране, заявила ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. "Хотя мы уделяли максимум внимания голодающим, за последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов", - добавила она.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Голодовку с требованием перевести Михаила Саакашвили в клинику вначале объявила группа из 9 оппозиционных депутатов в парламенте Грузии.
Голодовку с требованием перевести Михаила Саакашвили в клинику вначале объявила группа из 9 оппозиционных депутатов в парламенте Грузии.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Но к такому протесту прибегли не только депутаты парламента. Голодовки затем объявили общественные деятели и депутаты нескольких районных сакребуло, местных органов власти.
Но к такому протесту прибегли не только депутаты парламента. Голодовки затем объявили общественные деятели и депутаты нескольких районных сакребуло, местных органов власти.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Так проходила голодовка оппозиционных депутатов в сакребуло города Рустави.
Так проходила голодовка оппозиционных депутатов в сакребуло города Рустави.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Участники протеста были настроены принципиально.
Участники протеста были настроены принципиально.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
На фото - один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе участвует в голодовке в офисе "Единого Нацдвижения".
На фото - один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе участвует в голодовке в офисе "Единого Нацдвижения".
© photo: Sputnik / Stringer
Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария тоже объявила голодовку, отказавшись от лекарств и переливаний.
Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария тоже объявила голодовку, отказавшись от лекарств и переливаний.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
На фото - оперный певец Паата Бурчуладзе участвует в акции голодовки в поддержку Саакашвили в президентской библиотеке.
На фото - оперный певец Паата Бурчуладзе участвует в акции голодовки в поддержку Саакашвили в президентской библиотеке.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Паата Бурчуладзе во время своего протеста не переставал работать.
Паата Бурчуладзе во время своего протеста не переставал работать.
© photo: Sputnik / Stringer
В Зугдиди возникло противостояние с участниками акции.
В Зугдиди возникло противостояние с участниками акции.
© photo: Sputnik / Stringer
Голодающие депутаты Зугдидского сакребуло заняли зал заседаний, откуда их вывела полиция.
Голодающие депутаты Зугдидского сакребуло заняли зал заседаний, откуда их вывела полиция.
© photo: Sputnik / Stringer
Заняв зал, оппозиционные депутаты пытались сорвать принятие бюджета на будущий год старым составом сакребуло.
Заняв зал, оппозиционные депутаты пытались сорвать принятие бюджета на будущий год старым составом сакребуло.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако полиция вывела всех на первый этаж и заседание сакребуло в Зугдиди все же состоялось.
Однако полиция вывела всех на первый этаж и заседание сакребуло в Зугдиди все же состоялось.