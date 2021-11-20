https://sputnik-georgia.ru/20211120/epidemiya-golodovok-kak-eto-bylo---foto-262239853.html

Эпидемия голодовок: как это было - фото

Эпидемия голодовок: как это было - фото

В поддержку Михаила Саакашвили с требованием перевести его в клинику из тюремной больницы голодали представители "Нацдвижения", а также другие его сторонники... 20.11.2021, Sputnik Грузия

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фотоленты

единое нацдвижение

новости в фотографиях

акции протеста

возвращение и арест саакашвили

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Решение перевести Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимостью прекратить "эпидемию голодовки" в стране, заявила ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. "Хотя мы уделяли максимум внимания голодающим, за последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов", - добавила она.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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фотоленты, единое нацдвижение, новости в фотографиях, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, фото