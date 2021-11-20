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https://sputnik-georgia.ru/20211120/epidemiya-golodovok-kak-eto-bylo---foto-262239853.html
Эпидемия голодовок: как это было - фото
Эпидемия голодовок: как это было - фото
В поддержку Михаила Саакашвили с требованием перевести его в клинику из тюремной больницы голодали представители "Нацдвижения", а также другие его сторонники... 20.11.2021, Sputnik Грузия
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фотоленты
единое нацдвижение
новости в фотографиях
акции протеста
возвращение и арест саакашвили
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Решение перевести Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимостью прекратить "эпидемию голодовки" в стране, заявила ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. "Хотя мы уделяли максимум внимания голодающим, за последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов", - добавила она.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, единое нацдвижение, новости в фотографиях, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, фото

Эпидемия голодовок: как это было - фото

01:32 20.11.2021 (обновлено: 01:35 20.11.2021)
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В поддержку Михаила Саакашвили с требованием перевести его в клинику из тюремной больницы голодали представители "Нацдвижения", а также другие его сторонники. Подробнее - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Решение перевести Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимостью прекратить "эпидемию голодовки" в стране, заявила ранее министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. "Хотя мы уделяли максимум внимания голодающим, за последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов", - добавила она.
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© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Голодовку с требованием перевести Михаила Саакашвили в клинику вначале объявила группа из 9 оппозиционных депутатов в парламенте Грузии.

Голодовку с требованием перевести Михаила Саакашвили в клинику вначале объявила группа из 9 оппозиционных депутатов в парламенте Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Голодовку с требованием перевести Михаила Саакашвили в клинику вначале объявила группа из 9 оппозиционных депутатов в парламенте Грузии.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Но к такому протесту прибегли не только депутаты парламента. Голодовки затем объявили общественные деятели и депутаты нескольких районных сакребуло, местных органов власти.

Но к такому протесту прибегли не только депутаты парламента. Голодовки затем объявили общественные деятели и депутаты нескольких районных сакребуло, местных органов власти. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Но к такому протесту прибегли не только депутаты парламента. Голодовки затем объявили общественные деятели и депутаты нескольких районных сакребуло, местных органов власти.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Так проходила голодовка оппозиционных депутатов в сакребуло города Рустави.

Так проходила голодовка оппозиционных депутатов в сакребуло города Рустави. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Так проходила голодовка оппозиционных депутатов в сакребуло города Рустави.

© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Участники протеста были настроены принципиально.

Участники протеста были настроены принципиально. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili

Участники протеста были настроены принципиально.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

На фото - один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе участвует в голодовке в офисе "Единого Нацдвижения".

На фото - один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе участвует в голодовке в офисе &quot;Единого Нацдвижения&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

На фото - один из лидеров ЕНД Георгий Барамидзе участвует в голодовке в офисе "Единого Нацдвижения".

© photo: Sputnik / Stringer

Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария тоже объявила голодовку, отказавшись от лекарств и переливаний.

Лидер партии &quot;Дроа&quot; Элене Хоштария тоже объявила голодовку, отказавшись от лекарств и переливаний. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария тоже объявила голодовку, отказавшись от лекарств и переливаний.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

На фото - оперный певец Паата Бурчуладзе участвует в акции голодовки в поддержку Саакашвили в президентской библиотеке.

На фото - оперный певец Паата Бурчуладзе участвует в акции голодовки в поддержку Саакашвили в президентской библиотеке. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

На фото - оперный певец Паата Бурчуладзе участвует в акции голодовки в поддержку Саакашвили в президентской библиотеке.

© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Паата Бурчуладзе во время своего протеста не переставал работать.

Паата Бурчуладзе во время своего протеста не переставал работать. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Alex Shlamov

Паата Бурчуладзе во время своего протеста не переставал работать.

© photo: Sputnik / Stringer

В Зугдиди возникло противостояние с участниками акции.

В Зугдиди возникло противостояние с участниками акции. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Зугдиди возникло противостояние с участниками акции.

© photo: Sputnik / Stringer

Голодающие депутаты Зугдидского сакребуло заняли зал заседаний, откуда их вывела полиция.

Голодающие депутаты Зугдидского сакребуло заняли зал заседаний, откуда их вывела полиция. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Голодающие депутаты Зугдидского сакребуло заняли зал заседаний, откуда их вывела полиция.

© photo: Sputnik / Stringer

Заняв зал, оппозиционные депутаты пытались сорвать принятие бюджета на будущий год старым составом сакребуло.

Заняв зал, оппозиционные депутаты пытались сорвать принятие бюджета на будущий год старым составом сакребуло. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Заняв зал, оппозиционные депутаты пытались сорвать принятие бюджета на будущий год старым составом сакребуло.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако полиция вывела всех на первый этаж и заседание сакребуло в Зугдиди все же состоялось.

Однако полиция вывела всех на первый этаж и заседание сакребуло в Зугдиди все же состоялось. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако полиция вывела всех на первый этаж и заседание сакребуло в Зугдиди все же состоялось.

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