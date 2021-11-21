https://sputnik-georgia.ru/20211121/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-vyroslo-na-3-357-262255869.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 357
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 357
За последние 24 часа от коронавируса скончались 76 человек, вылечились 5 772 пациента 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T10:54+0400
2021-11-21T10:54+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 357. Скончались 76 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 812 246 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 772 человека, с начала пандемии - 749 699. Скончались 11 498.За сутки сделан 34 361 тест, в том числе 19 766 на антиген и 14 585 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,77%, за последние 14 дней - 9,31%, за последние семь дней – 9,01%.К этому времени в Грузии сделано 2 095 168 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 4 638.В карантине в данное время находится 49 человек, в стационарах - 6 605, в ковид-гостиницах – 1 157.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 3 357
10:54 21.11.2021 (обновлено: 11:08 21.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 76 человек, вылечились 5 772 пациента
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 357. Скончались 76 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 812 246 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 772 человека, с начала пандемии - 749 699. Скончались 11 498.
За сутки сделан 34 361 тест, в том числе 19 766 на антиген и 14 585 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,77%, за последние 14 дней - 9,31%, за последние семь дней – 9,01%.
К этому времени в Грузии сделано 2 095 168 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 4 638.
В карантине в данное время находится 49 человек, в стационарах - 6 605, в ковид-гостиницах – 1 157.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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