https://sputnik-georgia.ru/20211121/strelba-v-ierusalime-neizvestnyy-otryl-ogon-v-staroy-chasti-goroda-262257965.html

Стрельба в Иерусалиме: неизвестный отрыл огонь в старой части города

Стрельба в Иерусалиме: неизвестный отрыл огонь в старой части города

Состояние одно пострадавшего оценивается как критическое, второго - среднее 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие, злоумышленник нейтрализован, сообщает пресс-служба полиции Израиля."В Старом городе Иерусалима произошел инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в 9.01 по местному времени (10.01 мск) было получено сообщение о двух пострадавших в возрасте 30 лет в результате стрельбы в Иерусалиме. Состояние одно пострадавшего оценивается как критическое, второго - среднее.

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Zhertvami-strelby-v-britanskom-Plimute-stali-pyat-chelovek-252569615.html

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