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Стрельба в Иерусалиме: неизвестный отрыл огонь в старой части города
Стрельба в Иерусалиме: неизвестный отрыл огонь в старой части города
Состояние одно пострадавшего оценивается как критическое, второго - среднее 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие, злоумышленник нейтрализован, сообщает пресс-служба полиции Израиля."В Старом городе Иерусалима произошел инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в 9.01 по местному времени (10.01 мск) было получено сообщение о двух пострадавших в возрасте 30 лет в результате стрельбы в Иерусалиме. Состояние одно пострадавшего оценивается как критическое, второго - среднее.
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Стрельба в Иерусалиме: неизвестный отрыл огонь в старой части города
12:31 21.11.2021 (обновлено: 13:56 21.11.2021)
Состояние одно пострадавшего оценивается как критическое, второго - среднее
ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в Старом городе Иерусалима, есть пострадавшие, злоумышленник нейтрализован, сообщает пресс-служба полиции Израиля.
"В Старом городе Иерусалима произошел инцидент со стрельбой. Террорист нейтрализован, на месте происшествия есть раненые, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В свою очередь служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в 9.01 по местному времени (10.01 мск) было получено сообщение о двух пострадавших в возрасте 30 лет в результате стрельбы в Иерусалиме. Состояние одно пострадавшего оценивается как критическое, второго - среднее.