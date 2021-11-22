Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211122/kovid-statistika-gruzii-bolee-pyati-s-polovinoy-tysyach-vyzdorovevshikh-za-sutki-262273248.html
Ковид-статистика Грузии: более пяти с половиной тысяч выздоровевших за сутки
Ковид-статистика Грузии: более пяти с половиной тысяч выздоровевших за сутки
К этому времени в клиниках 1 693 тяжелых ковид-пациента, 378 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T11:59+0400
2021-11-22T11:59+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490844_0:391:2945:2048_1920x0_80_0_0_26c008be6fd175c9f950e9eb8f1e34e3.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии, по сравнению с предыдущими сутками, незначительно снизилось и составило 1 851, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 814 097 случаев заболевания коронавирусом.Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 530 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 755 229 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 55 пациентов, а с начала пандемии – 11 553.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксирован 861 случай заболевания коронавирусом.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 350, Самегрело - Земо Сванети – 115, Шида Картли – 104, Кахети – 92, Квемо Картли – 84, Аджария – 83, Мцхета-Мтианети – 51, Гурия – 48, Самцхе-Джавахети – 47, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 16.На данный момент в Грузии 47 289 активных случаев заболевания, из них 6 708 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 693 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 123 пациента помещены в ковид-гостиницы. 39 458 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 44 389.В Грузии за последние сутки сделано 22 012 тестов на коронавирус: 13 137 – на антиген, 8 875 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 21 ноября, составляет 8,41%, за две недели – 9,25%, за семь дней – 8,97%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211121/effekt-zaschity-busterov-ot-koronavirusa-dlitsya-do-10-mesyatsev---epidemiolog-262263768.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490844_305:467:2413:2048_1920x0_80_0_0_63bbe852c8485965602031d291e33f1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: более пяти с половиной тысяч выздоровевших за сутки

11:59 22.11.2021
© AP Photo / Omar MarquesЭпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице
Эпидемия коронавируса - зараженные COVID в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© AP Photo / Omar Marques
Подписаться на
К этому времени в клиниках 1 693 тяжелых ковид-пациента, 378 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии, по сравнению с предыдущими сутками, незначительно снизилось и составило 1 851, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 814 097 случаев заболевания коронавирусом.
Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 530 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 755 229 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 55 пациентов, а с начала пандемии – 11 553.
В Тбилиси за последние 24 часа зафиксирован 861 случай заболевания коронавирусом.
В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 350, Самегрело - Земо Сванети – 115, Шида Картли – 104, Кахети – 92, Квемо Картли – 84, Аджария – 83, Мцхета-Мтианети – 51, Гурия – 48, Самцхе-Джавахети – 47, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 16.
На данный момент в Грузии 47 289 активных случаев заболевания, из них 6 708 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 693 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 123 пациента помещены в ковид-гостиницы. 39 458 инфицированных проходят курс лечения на дому.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
Эффект защиты бустеров от коронавируса длится до 10 месяцев - эпидемиолог
Вчера, 20:22
В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 44 389.
В Грузии за последние сутки сделано 22 012 тестов на коронавирус: 13 137 – на антиген, 8 875 – ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 21 ноября, составляет 8,41%, за две недели – 9,25%, за семь дней – 8,97%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:14Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы
13:59Кот сорвал политическое ток-шоу в Грузии и стал звездой международной прессы - видео
13:29Сразу в финал: юный певец из Грузии покоряет американское шоу талантов - видео
13:25Запрет ношения георгиевской ленточки в Латвии: онлайн-конференция Sputnik
13:14Премьер Грузии объявляет войну "аптечной наркомании"
12:43Женская сборная Грузии по шахматам стала вице-чемпионом Европы
12:28Новый мэр Батуми готов к сотрудничеству с оппозицией
12:14Работа вместо помощи: премьер Грузии поручил трудоустроить нуждающихся граждан
11:59Ковид-статистика Грузии: более пяти с половиной тысяч выздоровевших за сутки
11:44Мэры 19 муниципалитетов Грузии вступили в должность
11:11Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
10:45Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 851
10:35В тюрьмах Грузии начали принимать передачи к празднику Гиоргоба
10:08Точный прогноз погоды в Тбилиси на 22-28 ноября
09:36Первые сто дней: такой Афганистан нам не нужен
09:20Курс лари на понедельник – 3,112 GEL/$1
09:01Сколько должна Грузия: Минфин опубликовал последние данные по госдолгу
08:32Локдаун для непривитых от коронавируса введен в Чехии
08:02Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
07:32В Грузии успешно борются с сибирской язвой среди животных