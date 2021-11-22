https://sputnik-georgia.ru/20211122/kovid-statistika-gruzii-bolee-pyati-s-polovinoy-tysyach-vyzdorovevshikh-za-sutki-262273248.html

Ковид-статистика Грузии: более пяти с половиной тысяч выздоровевших за сутки

Ковид-статистика Грузии: более пяти с половиной тысяч выздоровевших за сутки

К этому времени в клиниках 1 693 тяжелых ковид-пациента, 378 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T11:59+0400

2021-11-22T11:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии, по сравнению с предыдущими сутками, незначительно снизилось и составило 1 851, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 814 097 случаев заболевания коронавирусом.Почти у половины населения Грузии нет иммунитета к коронавирусу - эпидемиолог>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 530 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 755 229 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 55 пациентов, а с начала пандемии – 11 553.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксирован 861 случай заболевания коронавирусом.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 350, Самегрело - Земо Сванети – 115, Шида Картли – 104, Кахети – 92, Квемо Картли – 84, Аджария – 83, Мцхета-Мтианети – 51, Гурия – 48, Самцхе-Джавахети – 47, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 16.На данный момент в Грузии 47 289 активных случаев заболевания, из них 6 708 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 693 пациентов тяжелое, из них 378 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 123 пациента помещены в ковид-гостиницы. 39 458 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 44 389.В Грузии за последние сутки сделано 22 012 тестов на коронавирус: 13 137 – на антиген, 8 875 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 21 ноября, составляет 8,41%, за две недели – 9,25%, за семь дней – 8,97%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211121/effekt-zaschity-busterov-ot-koronavirusa-dlitsya-do-10-mesyatsev---epidemiolog-262263768.html

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