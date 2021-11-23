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Трагедия на рождественском параде в американском Уокеше - фото
Трагедия на рождественском параде в американском Уокеше - фото
Внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагедии в штате Висконсин 23.11.2021, Sputnik Грузия
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Не менее 5 человек погибли, более 40 пострадали. По меньшей мере 28 пациентов проходят лечение в местных больницах после инцидента. Как минимум 15 пострадавших – несовершеннолетние. Начальника полиции Уокеши Дэн Томпсон сообщил о том, что водитель внедорожника задержан, он находится под стражей, но мотив его действий пока неизвестен.
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Трагедия на рождественском параде в американском Уокеше - фото

10:47 23.11.2021
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Внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагедии в штате Висконсин
Не менее 5 человек погибли, более 40 пострадали. По меньшей мере 28 пациентов проходят лечение в местных больницах после инцидента. Как минимум 15 пострадавших – несовершеннолетние.
Начальника полиции Уокеши Дэн Томпсон сообщил о том, что водитель внедорожника задержан, он находится под стражей, но мотив его действий пока неизвестен.
© REUTERS / Mike De Sisti/USA TODAY NETWORK

Подозреваемый въехал в толпу людей во время рождественского парада

Подозреваемый въехал в толпу людей во время рождественского парада - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / Mike De Sisti/USA TODAY NETWORK

Подозреваемый въехал в толпу людей во время рождественского парада

© REUTERS / Facebook / @jadensingsime

В результате трагедии погибло пять человек и более 40 получили травмы

В результате трагедии погибло пять человек и более 40 получили травмы - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS / Facebook / @jadensingsime

В результате трагедии погибло пять человек и более 40 получили травмы

© AFP / Getty Images North America / Jim Vondruska

Правоохранительные органы Уокеша не знают, что вынудило подозреваемого направить свой внедорожник в толпу людей

Правоохранительные органы Уокеша не знают, что вынудило подозреваемого направить свой внедорожник в толпу людей - Sputnik Грузия
3/12
© AFP / Getty Images North America / Jim Vondruska

Правоохранительные органы Уокеша не знают, что вынудило подозреваемого направить свой внедорожник в толпу людей

© REUTERS / Jesus Ochoa

Злоумышленник скрывался на автомобиле с другого места правонарушения

Злоумышленник скрывался на автомобиле с другого места правонарушения - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / Jesus Ochoa

Злоумышленник скрывался на автомобиле с другого места правонарушения

© REUTERS / Jesus Ochoa/Facebook

Полиция открыла огонь по машине, но ей пришлось остановить стрельбу, из-за соображений безопасности присутствующих на параде

Полиция открыла огонь по машине, но ей пришлось остановить стрельбу, из-за соображений безопасности присутствующих на параде - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / Jesus Ochoa/Facebook

Полиция открыла огонь по машине, но ей пришлось остановить стрельбу, из-за соображений безопасности присутствующих на параде

© REUTERS / Daniel Steinle

По словам больницы, куда были доставлены пострадавшие дети, 18 из них была оказана помощь

По словам больницы, куда были доставлены пострадавшие дети, 18 из них была оказана помощь - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS / Daniel Steinle

По словам больницы, куда были доставлены пострадавшие дети, 18 из них была оказана помощь

© REUTERS / Scott Ash/USA TODAY NETWORK

Включая шестерых, которые находятся в критическом состоянии и троим с серьезными травмами

Включая шестерых, которые находятся в критическом состоянии и троим с серьезными травмами - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / Scott Ash/USA TODAY NETWORK

Включая шестерых, которые находятся в критическом состоянии и троим с серьезными травмами

© AP Photo / Jeffrey Phelps

Следователи на месте наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша

Следователи на месте наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Следователи на месте наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша

© AFP / Jim Vondruska/Getty Images

В расследовании местной полиции помогает ФБР

В расследовании местной полиции помогает ФБР - Sputnik Грузия
9/12
© AFP / Jim Vondruska/Getty Images

В расследовании местной полиции помогает ФБР

© AP Photo / Jeffrey Phelps

Жителей этого района попросили держаться подальше от места аварии

Жителей этого района попросили держаться подальше от места аварии - Sputnik Грузия
10/12
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Жителей этого района попросили держаться подальше от места аварии

© REUTERS / @jadensingsime/Facebook

Президент Байден сказал, что его администрация "внимательно следит" за ситуацией

Президент Байден сказал, что его администрация &quot;внимательно следит&quot; за ситуацией - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / @jadensingsime/Facebook

Президент Байден сказал, что его администрация "внимательно следит" за ситуацией

© AFP / Jim Vondruska/Getty Images

"Все жители изо всех сил пытаются справиться с этим ужасающим актом насилия", – заявил он журналистам

&quot;Все жители изо всех сил пытаются справиться с этим ужасающим актом насилия&quot;, – заявил он журналистам - Sputnik Грузия
12/12
© AFP / Jim Vondruska/Getty Images

"Все жители изо всех сил пытаются справиться с этим ужасающим актом насилия", – заявил он журналистам

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