Трагедия на рождественском параде в американском Уокеше - фото
Подозреваемый въехал в толпу людей во время рождественского парада
Подозреваемый въехал в толпу людей во время рождественского парада
В результате трагедии погибло пять человек и более 40 получили травмы
В результате трагедии погибло пять человек и более 40 получили травмы
Правоохранительные органы Уокеша не знают, что вынудило подозреваемого направить свой внедорожник в толпу людей
Правоохранительные органы Уокеша не знают, что вынудило подозреваемого направить свой внедорожник в толпу людей
Злоумышленник скрывался на автомобиле с другого места правонарушения
Полиция открыла огонь по машине, но ей пришлось остановить стрельбу, из-за соображений безопасности присутствующих на параде
Полиция открыла огонь по машине, но ей пришлось остановить стрельбу, из-за соображений безопасности присутствующих на параде
По словам больницы, куда были доставлены пострадавшие дети, 18 из них была оказана помощь
По словам больницы, куда были доставлены пострадавшие дети, 18 из них была оказана помощь
Включая шестерых, которые находятся в критическом состоянии и троим с серьезными травмами
Включая шестерых, которые находятся в критическом состоянии и троим с серьезными травмами
Следователи на месте наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша
Следователи на месте наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша
В расследовании местной полиции помогает ФБР
В расследовании местной полиции помогает ФБР
Жителей этого района попросили держаться подальше от места аварии
Жителей этого района попросили держаться подальше от места аварии
Президент Байден сказал, что его администрация "внимательно следит" за ситуацией
Президент Байден сказал, что его администрация "внимательно следит" за ситуацией
"Все жители изо всех сил пытаются справиться с этим ужасающим актом насилия", – заявил он журналистам
"Все жители изо всех сил пытаются справиться с этим ужасающим актом насилия", – заявил он журналистам