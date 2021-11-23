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Трагедия на рождественском параде в американском Уокеше - фото

Трагедия на рождественском параде в американском Уокеше - фото

Внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки трагедии в штате Висконсин 23.11.2021, Sputnik Грузия

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Не менее 5 человек погибли, более 40 пострадали. По меньшей мере 28 пациентов проходят лечение в местных больницах после инцидента. Как минимум 15 пострадавших – несовершеннолетние. Начальника полиции Уокеши Дэн Томпсон сообщил о том, что водитель внедорожника задержан, он находится под стражей, но мотив его действий пока неизвестен.

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