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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T07:01+0400
2021-11-23T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,34% и составила 99,97 доллара с доходностью 2,76%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,31%, торги закрылись с доходностью 2,37% по цене 105,93 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,94 пункта с доходностью 4,76%, за неделю цена понизилась на 0,19%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии &gt;&gt;Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,12% до 101,25 пункта, доходность составила 3,78%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 4% и составила 16,64 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 105 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,32-16,64 фунта за акцию.Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году &gt;&gt;Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 3,04% и составила 6,45 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 316 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,25-6,64 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 0,88% до 15,86 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 190 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,5-16,22 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, "банк грузии", еврооблигации, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 23.11.2021
© AFP / PAUL ELLISЛондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры
Лондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© AFP / PAUL ELLIS
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,34% и составила 99,97 доллара с доходностью 2,76%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,31%, торги закрылись с доходностью 2,37% по цене 105,93 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,94 пункта с доходностью 4,76%, за неделю цена понизилась на 0,19%.
Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,12% до 101,25 пункта, доходность составила 3,78%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 4% и составила 16,64 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 105 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,32-16,64 фунта за акцию.
Акции госкомпаний планируется вынести на рынок капитала к 2025 году >>
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 3,04% и составила 6,45 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 316 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,25-6,64 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 0,88% до 15,86 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 190 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,5-16,22 фунта за акцию.
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