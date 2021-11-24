https://sputnik-georgia.ru/20211124/kovid-statistika-gruzii-vyzdorovevshikh-za-sutki-bolshe-chem-novykh-infitsirovannykh-262322604.html

Ковид-статистика Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем новых инфицированных

Ковид-статистика Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем новых инфицированных

В клиниках Грузии к этому времени 1 691 тяжелый ковид-пациент, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T11:39+0400

2021-11-24T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 098 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 759 657 пациентов, сообщает пресс-служба правительства Грузии.С начала пандемии в стране зафиксировано 822 383 случая заболевания коронавирусом, из них 3 201 за минувшие сутки.Грузия опережает Армению и Азербайджан по количеству заражений коронавирусом>>От последствий коронавируса скончались 64 человека, а с начала пандемии - 11 679.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 383 случая заболевания коронавирусом.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 536, Самегрело - Земо Сванети – 263, Шида Картли – 244, Квемо Картли – 187, Кахети – 155, Аджария – 141, Мцхета-Мтианети – 139, Гурия – 111, Самцхе-Джавахети – 93, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.На данный момент в Грузии 46 923 активных случая заболевания, из них 6 611 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 691 пациента тяжелое, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 084 пациента помещены в ковид-гостиницы. 39 228 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 44 982.В Грузии за последние сутки сделано 26 588 тестов на коронавирус: 14 401 – на антиген и 12 187 – ПЦР-тестов.За минувшие сутки привились от коронавируса 3 707 человек, к этому времени сделано 2 112 851 прививка. По официальным данным, привито 34,4% взрослого населения страны.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 23 ноября, составляет 12.04%, за две недели – 9.15%, за семь дней – 9.19%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/pochti-u-poloviny-naseleniya-gruzii-net-immuniteta-k-koronavirusu---epidemiolog-262266036.html

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