Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211124/kurs-lari-dollar-262286423.html
Курс лари на среду – 3,1134 GEL/$1
Курс лари на среду – 3,1134 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T09:20+0400
2021-11-24T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059955_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8ed2f09db93d04fd7e39303113d4c743.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 ноября в размере 3,1134 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059955_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_a3a7f06ad0b6344ff800b613115193b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 3,1134 GEL/$1

09:20 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 ноября в размере 3,1134 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 24 ноября
Кросс-курс основных валют на 24 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Кросс-курс основных валют на 24 ноября
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201
10:12Уникальное Евангелие XII века вернули в Сванети
10:06Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
09:20Курс лари на среду – 3,1134 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос на 37% с начала года
08:31Скончался старейший человек на планете
08:02Роскомнадзор рассказал о цензуре российских СМИ зарубежными интернет-площадками
07:32Спрос на хурму и корольки из Грузии растет в соседних странах
07:01Трудоустройство социально незащищенных в Грузии начнется с января 2022 года
00:44Грузинский бизнесмен погиб при восхождении на горную вершину
ВчераГарибашвили: диалог между представителями Грузии и России требует подготовки
ВчераКрупнейшие производители оливок в мире собираются в Грузии
ВчераСиноптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии
ВчераНа восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач
ВчераСпасательная операция проходит в горах на востоке Грузии
ВчераГрузия опережает Армению и Азербайджан по количеству заражений коронавирусом
ВчераСамый быстрый электросамолет поднялся в воздух - видео
Вчера"Кто такой Саакашвили – порождение дьявола, авантюрист или создатель государства?"
Вчера"Розы сменились дубинками" - в "Грузинской мечте" оценили "революцию роз"
ВчераВстреча Путина, Алиева и Пашиняна пройдет в Сочи 26 ноября