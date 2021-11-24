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https://sputnik-georgia.ru/20211124/press-konferentsiya-posvyaschennaya-prezentatsii-v-moskve-knigi-kolumnista-sputnik-gruziya-262328453.html
Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве книги колумниста Sputnik Грузия
Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве книги колумниста Sputnik Грузия
Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили... 24.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-24T14:05+0400
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25 ноября в 18:00 по московскому времени в Библиотеке Образовательного центра ММОМА (Ермолаевский переулок, 17) книга будет представлена российским читателям. Если вы находитесь в Москве, хотите посетить презентацию и получить в подарок книгу Анастасии Хатиашвили, заполните регистрационную форму.Организаторы мероприятия - Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России и информационное агентство Sputnik Грузия.Книга "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написанный на русском языке. Роман был издан в Тбилиси в издательстве "Калмосани" в начале 2021 года. В ноябре часть тиража была доставлена в Москву."Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии - Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика переплетается с грузинской мифологией, дружба - с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", - говорится в сообщении издательства "Калмосани".Участники пресс-конференцииВ Тбилиси:– автор Анастасия ХАТИАШВИЛИ;В Москве (видеовключение):- президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид ЦЕЦХЛАДЗЕ;- организатор презентации Вера КИПИАНИ.Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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культура, новости, грузия, тбилиси, москва, давид цецхладзе, анастасия хатиашвили

Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве книги колумниста Sputnik Грузия

14:05 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov Пресс-конференция: Презентация дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет"
Пресс-конференция: Презентация дебютного романа Лучшее, чего у меня нет - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве дебютного романа "Лучшее, чего у меня нет" писательницы и колумниста Sputnik Грузия Анастасии Хатиашвили, состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 25 ноября, в 19:00
25 ноября в 18:00 по московскому времени в Библиотеке Образовательного центра ММОМА (Ермолаевский переулок, 17) книга будет представлена российским читателям. Если вы находитесь в Москве, хотите посетить презентацию и получить в подарок книгу Анастасии Хатиашвили, заполните регистрационную форму.
Организаторы мероприятия - Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России и информационное агентство Sputnik Грузия.
Книга "Лучшее, чего у меня нет" - психологический триллер, написанный на русском языке. Роман был издан в Тбилиси в издательстве "Калмосани" в начале 2021 года. В ноябре часть тиража была доставлена в Москву.
"Это история дружбы двух молодых друзей из Грузии - Зазы Сария и Торнике Накашидзе, жизнь и смерть которых переплетаются в безумной гонке за любовь и понимание, нарушая все законы реальности. В психологическом триллере мистика переплетается с грузинской мифологией, дружба - с любовью, а на глазах у небес рушатся стереотипы о верности и предательстве, добре и эгоизме, когда на кону стоит последний вздох любимых перед вечным небытием", - говорится в сообщении издательства "Калмосани".
Участники пресс-конференции
В Тбилиси:
– автор Анастасия ХАТИАШВИЛИ;
В Москве (видеовключение):
- президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид ЦЕЦХЛАДЗЕ;
- организатор презентации Вера КИПИАНИ.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
Аккредитация СМИ:
E-mail: media@sputnik-georgia.com; Тел.: +995555908977.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Тбилисского международного пресс-центра.
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