https://sputnik-georgia.ru/20211124/sneg-sozdal-problemy-na-doroge-v-vysokogornuyu-svaneti--262323403.html

Снег создал проблемы на дороге в высокогорную Сванети

Снег создал проблемы на дороге в высокогорную Сванети

Ограничения на высокогорной дороге введены для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и больших автобусов 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T12:09+0400

2021-11-24T12:09+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Снегопад создал проблемы на дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Как говорится в сообщении, на определенных участках введены ограничения для автотранспортных средств с прицепом, полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено>>В частности, ограничения введены на 138-186 километре (Местия-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.Для остального вида автотранспорта дорога открыта.На отрезке Ушгули-Ласдили этой же дороги разрешено движение только для машин с двумя и более ведущими мостами. Для остального автотранспорта движение закрыто.По информации ведомства, на отрезке Зугдиди-Местия (1-137 километрах автомобильной дороги) движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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