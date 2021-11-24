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Снег создал проблемы на дороге в высокогорную Сванети
Снег создал проблемы на дороге в высокогорную Сванети
Ограничения на высокогорной дороге введены для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и больших автобусов 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T12:09+0400
2021-11-24T12:09+0400
2021-11-24T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Снегопад создал проблемы на дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Как говорится в сообщении, на определенных участках введены ограничения для автотранспортных средств с прицепом, полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.Движение автомобилей на центральной трассе Грузии будет приостановлено>>В частности, ограничения введены на 138-186 километре (Местия-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.Для остального вида автотранспорта дорога открыта.На отрезке Ушгули-Ласдили этой же дороги разрешено движение только для машин с двумя и более ведущими мостами. Для остального автотранспорта движение закрыто.По информации ведомства, на отрезке Зугдиди-Местия (1-137 километрах автомобильной дороги) движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, сванети, дороги, погода
Снег создал проблемы на дороге в высокогорную Сванети
Ограничения на высокогорной дороге введены для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и больших автобусов
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
Снегопад создал проблемы на дороге, ведущей из региона Самегрело в высокогорную Сванети, сообщается на сайте
департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Как говорится в сообщении, на определенных участках введены ограничения для автотранспортных средств с прицепом, полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест.
В частности, ограничения введены на 138-186 километре (Местия-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
Для остального вида автотранспорта дорога открыта.
На отрезке Ушгули-Ласдили этой же дороги разрешено движение только для машин с двумя и более ведущими мостами. Для остального автотранспорта движение закрыто.
По информации ведомства, на отрезке Зугдиди-Местия (1-137 километрах автомобильной дороги) движение свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.