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Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД
Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в 60 километрах от Тбилиси 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T12:39+0400
2021-11-24T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 36-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.Убийство произошло минувшей ночью в Тбилиси. Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время застолья по случаю церковного праздника Гиоргоба. В результате конфликта обвиняемый несколько раз выстрелил в 33-летнего друга в область сердца и скрылся с места преступления. Мужчина скончался от полученных ранений вскоре после того, как был доставлен в клинику.Подозреваемый в убийстве был задержан в Сагареджо, в 58 км к востоку от Тбилиси. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли огнестрельное оружие.Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии
Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в 60 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
Грузинские полицейские задержали 36-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении
пресс-службы МВД Грузии.
Убийство произошло минувшей ночью в Тбилиси. Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время застолья по случаю церковного праздника Гиоргоба. В результате конфликта обвиняемый несколько раз выстрелил в 33-летнего друга в область сердца и скрылся с места преступления. Мужчина скончался от полученных ранений вскоре после того, как был доставлен в клинику.
Подозреваемый в убийстве был задержан в Сагареджо, в 58 км к востоку от Тбилиси. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли огнестрельное оружие.
Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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