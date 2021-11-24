Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211124/zhitel-tbilisi-rasstrelyal-druga-vo-vremya-prazdnovaniya-giorgoba---mvd--262324222.html
Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД
Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в 60 километрах от Тбилиси 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T12:39+0400
2021-11-24T12:39+0400
происшествия
новости
грузия
мвд грузии
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446674_0:279:3145:2048_1920x0_80_0_0_dd72de4e544d7d9036b9a426d076718b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 36-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.Убийство произошло минувшей ночью в Тбилиси. Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время застолья по случаю церковного праздника Гиоргоба. В результате конфликта обвиняемый несколько раз выстрелил в 33-летнего друга в область сердца и скрылся с места преступления. Мужчина скончался от полученных ранений вскоре после того, как был доставлен в клинику.Подозреваемый в убийстве был задержан в Сагареджо, в 58 км к востоку от Тбилиси. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли огнестрельное оружие.Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261446674_464:325:2761:2048_1920x0_80_0_0_a127613e36d7d44053aedc51b89db194.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии

Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД

12:39 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Подозреваемого удалось задержать по горячим следам в 60 километрах от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 36-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.
Убийство произошло минувшей ночью в Тбилиси. Причиной конфликта стала ссора, возникшая во время застолья по случаю церковного праздника Гиоргоба. В результате конфликта обвиняемый несколько раз выстрелил в 33-летнего друга в область сердца и скрылся с места преступления. Мужчина скончался от полученных ранений вскоре после того, как был доставлен в клинику.
Подозреваемый в убийстве был задержан в Сагареджо, в 58 км к востоку от Тбилиси. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли огнестрельное оружие.
Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:23Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в семи поселках Хабаровского края - видео
14:15В театрах и кинотеатрах в Грузии с 1 декабря будет больше зрителей
14:05Пресс-конференция, посвященная презентации в Москве книги колумниста Sputnik Грузия
14:05Рестораны в Грузии смогут работать круглосуточно
13:39Недовольные крестьяне пытаются перекрыть центральную трассу близ Гори
13:24Грузинская оппозиция расскажет о стратегии "мирной революции" до конца недели
13:09В Грузии завершена работа над рукописной версией "Витязя в тигровой шкуре"
12:39Житель Тбилиси расстрелял друга во время празднования Гиоргоба - МВД
12:24Премьер Грузии объяснил критику "предвзятых европарламентариев"
12:09Снег создал проблемы на дороге в высокогорную Сванети
11:53"Возможно, виновно правительство" - премьер Грузии о сложностях с Намахвани ГЭС
11:39Ковид-статистика Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем новых инфицированных
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201
10:12Уникальное Евангелие XII века вернули в Сванети
10:06Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
09:20Курс лари на среду – 3,1134 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос на 37% с начала года
08:31Скончался старейший человек на планете
08:02Роскомнадзор рассказал о цензуре российских СМИ зарубежными интернет-площадками
07:32Спрос на хурму и корольки из Грузии растет в соседних странах