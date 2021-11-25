https://sputnik-georgia.ru/20211125/bez-zelenogo-pasporta-vkhod-zapreschen-kuda-ne-budut-puskat-v-gruzii-s-1-dekabrya-262351414.html

Без "зеленого паспорта" вход запрещен: куда не будут пускать в Грузии с 1 декабря

Без "зеленого паспорта" вход запрещен: куда не будут пускать в Грузии с 1 декабря

Никаких ресторанов и развлекательных заведений без "зеленых паспортов" 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе перечислил заведения, которые с 1 декабря будут закрыты для людей без так называемого "зеленого паспорта".К таким местам относятся:Кроме того, Гибрадзе напомнил, кто именно можно получить зеленый паспорт.Также зеленый паспорт можно получить на 72 часа, пройдя ПЦР-тест, в том случае, если ответ будет отрицательный, а также на сутки, пройдя быстрый тест.Требование распространяется только на тех, кто старше 18 лет. Проверить наличие у себя "зеленого статуса" можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/.Для вакцинированных граждан и для уже переболевших ковид-паспорт выдается на бессрочное время. При этом, по словам главы Национального центра по контролю заболевнаий Амирана Гамкрелидзе, этот пункт могут пересмотреть, сделав "зеленые паспорта" действительными на ограниченное время, к примеру на год.Решение ввести "зеленые паспорта" было принято для активизация процесса массовой вакцинации. К 25 ноября обе дозы вакцины в Грузии сделали 34.5% взрослого населения страны. В то время как иммунологи планировали привить до конца года более 60% граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса