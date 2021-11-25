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https://sputnik-georgia.ru/20211125/bez-zelenogo-pasporta-vkhod-zapreschen-kuda-ne-budut-puskat-v-gruzii-s-1-dekabrya-262351414.html
Без "зеленого паспорта" вход запрещен: куда не будут пускать в Грузии с 1 декабря
Без "зеленого паспорта" вход запрещен: куда не будут пускать в Грузии с 1 декабря
Никаких ресторанов и развлекательных заведений без "зеленых паспортов" 25.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-25T13:11+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе перечислил заведения, которые с 1 декабря будут закрыты для людей без так называемого "зеленого паспорта".К таким местам относятся:Кроме того, Гибрадзе напомнил, кто именно можно получить зеленый паспорт.Также зеленый паспорт можно получить на 72 часа, пройдя ПЦР-тест, в том случае, если ответ будет отрицательный, а также на сутки, пройдя быстрый тест.Требование распространяется только на тех, кто старше 18 лет. Проверить наличие у себя "зеленого статуса" можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/.Для вакцинированных граждан и для уже переболевших ковид-паспорт выдается на бессрочное время. При этом, по словам главы Национального центра по контролю заболевнаий Амирана Гамкрелидзе, этот пункт могут пересмотреть, сделав "зеленые паспорта" действительными на ограниченное время, к примеру на год.Решение ввести "зеленые паспорта" было принято для активизация процесса массовой вакцинации. К 25 ноября обе дозы вакцины в Грузии сделали 34.5% взрослого населения страны. В то время как иммунологи планировали привить до конца года более 60% граждан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Без "зеленого паспорта" вход запрещен: куда не будут пускать в Грузии с 1 декабря

12:52 25.11.2021 (обновлено: 13:11 25.11.2021)
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена.
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена. - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Никаких ресторанов и развлекательных заведений без "зеленых паспортов"
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе перечислил заведения, которые с 1 декабря будут закрыты для людей без так называемого "зеленого паспорта".
К таким местам относятся:
рестораны, кафе, бары, (закрытые и открытые пространства)
кинотеатры
театры, опера
концертные залы, музеи
развлекательные центры
казино, игорные заведения
спа, тренажерные залы
гостиницы
канатные дороги
Кроме того, Гибрадзе напомнил, кто именно можно получить зеленый паспорт.

"Зеленый статус" может получить лицо, прошедшее полный курс вакцинации (две дозы препарата), а также лицо, переболевшее коронавирусом (после лабораторного подтверждения ковид-инфекции должно пройти 14 дней)", - сказал Гибрадзе.

Также зеленый паспорт можно получить на 72 часа, пройдя ПЦР-тест, в том случае, если ответ будет отрицательный, а также на сутки, пройдя быстрый тест.
Требование распространяется только на тех, кто старше 18 лет. Проверить наличие у себя "зеленого статуса" можно на сайте https://covidpass.moh.gov.ge/.
Для вакцинированных граждан и для уже переболевших ковид-паспорт выдается на бессрочное время. При этом, по словам главы Национального центра по контролю заболевнаий Амирана Гамкрелидзе, этот пункт могут пересмотреть, сделав "зеленые паспорта" действительными на ограниченное время, к примеру на год.
Решение ввести "зеленые паспорта" было принято для активизация процесса массовой вакцинации. К 25 ноября обе дозы вакцины в Грузии сделали 34.5% взрослого населения страны. В то время как иммунологи планировали привить до конца года более 60% граждан.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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