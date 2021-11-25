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Грузинский сумоист завершит Кюсю басё с отрицательным балансом
Грузинский сумоист завершит Кюсю басё с отрицательным балансом
Если в трех оставшихся схватках Горгадзе не одержит хотя бы одну победу, то покинет высший дивизион профессионального сумо 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T17:04+0400
2021-11-25T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел восьмое поражение на Кюсю басё, проходящем в эти дни в Японии.В 12 соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 13 маэгасиры Запада, уступил 16 маэгасира Запада – Саданоуми.Проигрыш Саданоуми означает, что Кюсю басё грузинский спортсмен завершит с отрицательным балансом. Это уже шестой подряд турнир на Кубок Императора, в котором Тотиносин не может добиться положительного для себя баланса.При этом стоит отметить, что перед самым началом нынешних соревнований Тотиносин получил травму поясницы и не смог принять участия в первых четырех схватках турнира, которые были засчитаны как поражения.Нет никаких сомнений в том, что по окончании Кюсю басё Тотиносина ожидает понижение в ранге. Более того, если в трех оставшихся схватках Горгадзе не одержит хотя бы одну победу, грузин покинет высший дивизион профессионального сумо – макуути.Следующим соперником Тотиносина на Кюсю басё станет 10 маэгасира Востока – Тиётайрю.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, япония, леван горгадзе, сумо

Грузинский сумоист завершит Кюсю басё с отрицательным балансом

17:04 25.11.2021
© photo: Caucasus University / FBГрузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Caucasus University / FB
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Если в трех оставшихся схватках Горгадзе не одержит хотя бы одну победу, то покинет высший дивизион профессионального сумо
ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел восьмое поражение на Кюсю басё, проходящем в эти дни в Японии.
В 12 соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 13 маэгасиры Запада, уступил 16 маэгасира Запада – Саданоуми.
Проигрыш Саданоуми означает, что Кюсю басё грузинский спортсмен завершит с отрицательным балансом. Это уже шестой подряд турнир на Кубок Императора, в котором Тотиносин не может добиться положительного для себя баланса.
При этом стоит отметить, что перед самым началом нынешних соревнований Тотиносин получил травму поясницы и не смог принять участия в первых четырех схватках турнира, которые были засчитаны как поражения.
Нет никаких сомнений в том, что по окончании Кюсю басё Тотиносина ожидает понижение в ранге. Более того, если в трех оставшихся схватках Горгадзе не одержит хотя бы одну победу, грузин покинет высший дивизион профессионального сумо – макуути.
Следующим соперником Тотиносина на Кюсю басё станет 10 маэгасира Востока – Тиётайрю.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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