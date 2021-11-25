https://sputnik-georgia.ru/20211125/gruzinskiy-sumoist-zavershit-kyusyu-bas-s-otritsatelnym-balansom-262368110.html

Грузинский сумоист завершит Кюсю басё с отрицательным балансом

Грузинский сумоист завершит Кюсю басё с отрицательным балансом

Если в трех оставшихся схватках Горгадзе не одержит хотя бы одну победу, то покинет высший дивизион профессионального сумо 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, потерпел восьмое поражение на Кюсю басё, проходящем в эти дни в Японии.В 12 соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 13 маэгасиры Запада, уступил 16 маэгасира Запада – Саданоуми.Проигрыш Саданоуми означает, что Кюсю басё грузинский спортсмен завершит с отрицательным балансом. Это уже шестой подряд турнир на Кубок Императора, в котором Тотиносин не может добиться положительного для себя баланса.При этом стоит отметить, что перед самым началом нынешних соревнований Тотиносин получил травму поясницы и не смог принять участия в первых четырех схватках турнира, которые были засчитаны как поражения.Нет никаких сомнений в том, что по окончании Кюсю басё Тотиносина ожидает понижение в ранге. Более того, если в трех оставшихся схватках Горгадзе не одержит хотя бы одну победу, грузин покинет высший дивизион профессионального сумо – макуути.Следующим соперником Тотиносина на Кюсю басё станет 10 маэгасира Востока – Тиётайрю.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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