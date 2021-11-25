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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается сложной
Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается сложной
За последние сутки в Грузии выявлено более 4 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T12:07+0400
2021-11-25T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксирован 4 331 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 4 804 человека, скончались 57, сообщает пресс-служба правительства Грузии.С начала пандемии в стране зафиксировано 826 714 случаев заболевания коронавирусом, за это же время вылечились 768 559, скончались 11 736.Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря&gt;&gt;В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 623 случая заболевания коронавирусом.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 822, Шида Картли – 428, Самегрело - Земо Сванети – 326, Кахети – 311, Квемо Картли – 245, Аджария – 184, Мцхета-Мтианети – 139, Самцхе-Джавахети – 133, Гурия – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.На данный момент в Грузии 46 393 активных случая заболевания, из них 6 523 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 670 пациента тяжелое, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 084 пациента помещены в ковид-гостиницы. 38 722 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 42 603.В Грузии за последние сутки сделано 52 987 тестов на коронавирус: 32 808 – на антиген и 20 179 – ПЦР-тестов.За минувшие сутки привились от коронавируса 9 398 человек, к этому времени сделано 2 122 856 прививок. По официальным данным, привито 34,5% взрослого населения страны.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 ноября, составляет 8.17%, за две недели – 9.06%, за семь дней – 9.06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается сложной

12:07 25.11.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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За последние сутки в Грузии выявлено более 4 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксирован 4 331 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 4 804 человека, скончались 57, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
С начала пандемии в стране зафиксировано 826 714 случаев заболевания коронавирусом, за это же время вылечились 768 559, скончались 11 736.
Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>
В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 623 случая заболевания коронавирусом.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 822, Шида Картли – 428, Самегрело - Земо Сванети – 326, Кахети – 311, Квемо Картли – 245, Аджария – 184, Мцхета-Мтианети – 139, Самцхе-Джавахети – 133, Гурия – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.
На данный момент в Грузии 46 393 активных случая заболевания, из них 6 523 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 670 пациента тяжелое, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 084 пациента помещены в ковид-гостиницы. 38 722 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 42 603.
Амиран Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
Пятая волна
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Вчера, 16:16
В Грузии за последние сутки сделано 52 987 тестов на коронавирус: 32 808 – на антиген и 20 179 – ПЦР-тестов.
За минувшие сутки привились от коронавируса 9 398 человек, к этому времени сделано 2 122 856 прививок. По официальным данным, привито 34,5% взрослого населения страны.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 ноября, составляет 8.17%, за две недели – 9.06%, за семь дней – 9.06%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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