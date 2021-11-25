https://sputnik-georgia.ru/20211125/kovid-statistika-gruzii-epidsituatsiya-ostaetsya-slozhnoy-262353467.html

Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается сложной

Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается сложной

За последние сутки в Грузии выявлено более 4 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T12:07+0400

2021-11-25T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксирован 4 331 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 4 804 человека, скончались 57, сообщает пресс-служба правительства Грузии.С начала пандемии в стране зафиксировано 826 714 случаев заболевания коронавирусом, за это же время вылечились 768 559, скончались 11 736.Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 623 случая заболевания коронавирусом.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 822, Шида Картли – 428, Самегрело - Земо Сванети – 326, Кахети – 311, Квемо Картли – 245, Аджария – 184, Мцхета-Мтианети – 139, Самцхе-Джавахети – 133, Гурия – 86, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 33.На данный момент в Грузии 46 393 активных случая заболевания, из них 6 523 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 670 пациента тяжелое, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 084 пациента помещены в ковид-гостиницы. 38 722 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 49 человек, в самоизоляции – 42 603.В Грузии за последние сутки сделано 52 987 тестов на коронавирус: 32 808 – на антиген и 20 179 – ПЦР-тестов.За минувшие сутки привились от коронавируса 9 398 человек, к этому времени сделано 2 122 856 прививок. По официальным данным, привито 34,5% взрослого населения страны.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 24 ноября, составляет 8.17%, за две недели – 9.06%, за семь дней – 9.06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211124/novyy-shtamm-koronavirusa-myu-v-gruzii-poka-ne-poyavlyalsya-262333790.html

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